ESCLUSIVA JUVE / Pillon: “Mercato povero? Macché…”

Riguardo all’attualità in chiave Juventus, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Pillon , calciatore bianconero nella stagione 1974-1975, tra i primissimi mentori di un giovanissimo Massimiliano Allegri (ancora calciatore) ai tempi della Pistoiese (2000).

“Assolutamente sì. Conosco benissimo Max e Giuntoli: l’obiettivo dei bianconeri sarà vincere. La Juve non è una squadra che fa più di tanti fronzoli per più stagioni. È una società con una mentalità vincente e di primo ordine”.

“Che, già la scorsa stagione, la Juve disponesse di uno degli organici più competitivi di tutte. Senza penalizzazione, secondo me se la sarebbe giocata per lo scudetto con il Napoli”.

“Lukaku non è un attaccante scarso, come qualcuno vuole far credere. Sa muoversi in area, fa salire la squadra, ha fisicità… È una sorta di derby tra giovinezza e esperienza. Sarò banale, ma l’unico che ha la risposta giusta in mente è Allegri, e - qualsiasi cosa sceglierà - sarà quella giusta per la Juventus”.