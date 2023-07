ESCLUSIVA JUVE / Giovanni Koetting: “Vendere Vlahovic? Il mio pensiero”

Nuove indiscrezioni sull'addio di Vlahovic. L'ex calciatore della Juve Koetting, interviene in esclusiva ai nostri microfoni

In merito all’attualità in chiave Juventus, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Giovanni Koetting, ex calciatore bianconero.

Fossi nella Juve cederesti Vlahovic?

“Io sono convinto che se la Juve cedesse Vlahovic, ci guadagnerebbe. A livello di prestazioni è calato vistosamente. Dalla sua cessione, inoltre, i bianconeri otterrebbero un’ingente somma di denaro da re-investire sul mercato”.

Qualora i bianconeri acquistassero Lukaku?

“A me sembra oggettivo il fatto che, se sta bene, Lukaku può fare reparto da solo. In qualsiasi club in cui è stato, lo ha dimostrato. Potrebbe fare lo stesso alla Juve”.

Ti ha colpito vedere Cuadrado con la maglia nerazzurra?

“No, perché ormai i calciatori realmente legati alla storia del proprio club, come ai miei tempi, non esistono più. Mi colpiscono più che altro le parole che hanno messo in bocca a Cuadrado in occasione della sua presentazione: lì mi ha deluso come uomo”.

La Juve ha agito correttamente nei confronti di Bonucci?

“C’è un tempo per tutto e la Juve deve guardare, in primis, ai propri interessi. Penso che la decisione di metterlo fuori rosa fosse già stata pensata da tempo e che Bonucci ne fosse al corrente…”.

Cosa consigli di fare all’ormai ex capitano bianconero?

“Di smettere di giocare. Ha dato tutto per la Juventus, è vero. Però c’è un tempo per tutto. E lui, ormai, il suo da calciatore lo ha fatto”.

Per quali obiettivi stagionali ti aspetti possa lottare la Juve?

“Secondo me la Juve di Allegri e Giuntoli punterà a vincere lo scudetto. Già quest’anno, senza penalizzazione, i bianconeri si erano qualificati terzi…”.