ESCLUSIVA JUVE / Briaschi: “Lukaku in bianconero? Beh…”

Riguardo all’attualità in chiave Juventus, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Massimo Briaschi , calciatore bianconero tra il 1984 e il 1987.

“Personalmente no. Ha più futuro davanti. Inoltre lo reputo il più forte centravanti d’Europa. Non ci fossero questioni di ingaggio in mezzo, alla Juve servirebbero entrambi”.

“Cristiano è un fenomeno, anche nella comunicazione. Ogni sua singola dichiarazione dice molto, anche velatamente. Del suo ruolo poi non parliamone: conosce tutti i calciatori possibili e immaginabili. La Juve è in una botte di ferro con lui”.

“Pogba viene da una stagione anonima, impossibile da giudicare. Se rimarrà, questa sarà l’annata decisiva per dimostrare che vuole prendersi la Juventus per davvero. Altrimenti è difficile pensare che si possa proseguire insieme”.

“Lo ha detto Giuntoli in conferenza: crescere gradualmente, passo dopo passo. Sicuramente la qualificazione in Champions è l’obiettivo minimo, per una questione finanziaria e per motivi di blasone. Poi c’è da vedere se i bianconeri prenderanno parte o meno alla Conference League: se vi partecipano, deve essere un obiettivo”.