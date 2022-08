Juve, l’esito degli esami di McKennie e Aké: ecco quanto staranno fuori

Dopo aver giocato le tre amichevoli internazionali contro Chivas Guadalajara, Barcellona e Real Madrid, in cui sono arrivati rispettivamente una vittoria, un pareggio e una sconfitta, la Juventusha chiuso la propria tournée negli Stati Uniti ed è rientrata in Italia ieri intorno alle ore 21. Dopo i dieci giorni passati tra Las Vegas, Dallas e Los Angeles, Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo per il gruppo, che si ritroverà mercoledì alla Continassa per riprendere ad allenarsi. Per i bianconeri il prossimo impegno sarà giovedì con la tradizionale kermesse di Villar Perosa, che tornerà dopo lo stop degli ultimi anni dovuto alle restrizioni anti-Covid. Dopo l'appuntamento nel feudo della famiglia Agnelli, la Juve sabato volerà in Israele, dove domenica alle 20.45 a Tel Aviv è in programma l'ultima amichevole pre campionato, contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e dell'ex Alvaro Morata.