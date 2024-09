Empoli, Pellegri: “Ci prepariamo per dare il massimo con la Juve”

In conferenza stampa, Pietro Pellegri, nuovo attaccante dell'Empoli, ha parlato anche della prossima sfida in campionato contro la Juventus

In conferenza stampa, si è presentato il nuovo attaccante dell’Empoli, proveniente dal Torino, Pietro Pellegri. L’attaccante, già sceso in campo contro il Bologna, ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto a vestire la maglia azzurra. I toscani, che ben hanno iniziato la stagione raccogliendo 5 punti in tre partite, saranno i prossimi avversari della Juventus.

Le parole di Pellegri

“Quest’anno avevo voglia di giocare e cercare continuità, è arrivata questa occasione e ho pensato che non fosse da perdere. Non penso che Empoli sia un gradino sotto, questa è una tappa importante per me per trovare quella continuità che mi è mancata in passato. Voglio dimostrare le mie qualità. Adesso stiamo lavorando a livello fisico, stiamo spingendo un po’ di più. Col Bologna abbiamo fatto una partita di sacrificio, è stato un buon risultato. Su di me secondo me era rigore netto, poteva anche starci la vittoria. Vogliamo essere al massimo anche contro la Juventus“.