Empoli, Nicola: “La Juve è forte, noi dobbiamo continuare a lavorare”

"Noi abbiamo due occasioni in 11 contro 11, stavamo già facendo la partita - ha continuato -. Le qualità della Juve sono sotto gli occhi di tutti, per noi era importante non concedere ripartenze senza però rinunciare a giocare. A una certa la partita è stata in mano nostra e abbiamo dovuto gestire di più la palla. Dobbiamo continuare così e lavorare".