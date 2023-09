Empoli-Juventus, i TOP e FLOP: Miretti convince, Rabiot opaco

La Juventus vince in scioltezza il match del Castellani contro l' Empoli . Prestazione ordinata e positiva quella degli uomini di mister Max Allegri che hanno l'unico demerito di non aver messo prima in ghiaccio una partita a senso unico.

Tra i migliori in campo il solito Danilo, uomo in più in difesa come nella manovra. Il primo gol della stagione è il suggello di un ennesima grande partita. Nel primo tempo si eleva Fabio Miretti che comanda il centrocampo per grinta e palloni recuperati. Ottimo ingresso di Arkadiustz Milik che serve l'assist che mette in discesa il match. La gioia del gol rimane però in gola e la sua occasione si stampa sulla traversa.