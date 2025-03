Empoli, D’Aversa: “Battuto la Juventus con i giovani”

D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italio, ritornando sul precedente successo con la Juventus

Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia, Roberto D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del precedente successo sulla Juventus. Ecco le sue parole: “Come già detto altre volte, non è che se passi un turno poi devi ragionare in modo diverso. Se siamo qua è anche per le prestazioni di Seghetti, di Tosto e di Konate. Questo ci riempie di orgoglio, superare Torino, Fiorentina e Juventus con i giovani cresciuti qui è motivo d’orgoglio. Non vedo perché cambiare gestione quindi, anche se ovviamente devo ragionare su tutto, anche sui giocatori rientranti che devono rimettersi a posto anche per inseguire l’obiettivo primario che è il campionato”.

D’Aversa: “La squadra sta bene. Energie recuperate”

L’allenatore ha proseguito: “Spesso la partita è servita singolarmente a qualcuno, penso a Firenze per Esposito che rientrava da un infortunio. C’è uno staff che ragiona su minutaggio, sulle condizioni di chi è uscito malconcio… La squadra fisicamente e mentalmente sta bene, altrimenti non si uscirebbe da uno stadio come quello di Como, contro una squadra che ha speso 100 milioni sul mercato, recriminando sul risultato. Quando faccio un ragionamento sul dosaggio delle energie ragiono a 360°. Considererò anche questo aspetto. Anche perché veniamo da una pausa, c’è stata la possibilità di recuperare energie per quelli che non sono andati in Nazionale”. Leggi anche ultime novità sul futuro della panchina della Juventus <<<