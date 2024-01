Empoli, Corsi: “La Juve è in testa e senza coppe può avere un vantaggio”

Intervistato da Tuttosport il presidente dell' Empoli Fabrizio Corsi ha parlato della sfida in programma contro la Juve : " Mi auguro una partita in cui ce la giochiamo , una grande prestazione che possa darci convinzione anche in caso di risultato negativo. Poi non è detto che debba vincere la Juve: non andiamo certo a Torino rassegnati alla sconfitta ".

"La Juve aveva vissuto una stagione difficilissima da gestire - ha continuato -, per l’allenatore e per la società. Di sicuro tutto questo ha avuto riflessi negativi su gioco e risultati, però il lavoro fatto l’anno scorso sta dando frutti. Ora che la Juventus è in testa si comincia a rendersene conto, ma io non capisco come si potesse pensare a un’Inter strafavorita: le ho sempre viste alla pari. E la Juventus senza impegni di coppa può avere un piccolo vantaggio: se l’Inter può incappare in una giornata negativa è dopo una partita di coppa, come l’anno scorso contro di noi. Non mi pare che la Juventus abbia meno sostanza nella rosa e poi c’è stato l’inserimento dei giovani, sicuramente fra le cose più positive di quest’anno, che credo possa riequilibrare qualche differenza tecnica: quando vedo giocare Yildiz... È un talento a cui non manca nulla e che è nel posto giusto per crescere".