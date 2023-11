Juventus, emergenza a centrocampo: Allegri studia la mossa anti Inter

Le possibili soluzioni

La buona notizia, per Allegri, saranno i rientri di Rabiot e Weah, ma le eventuali assenze di Locatelli e Miretti costringerebbero in ogni caso il tecnico ad adottare soluzioni di emergenza. La più verosimile, al momento, prevede l'utilizzo dal primo minuto di Nicolussi Caviglia in cabina di regia. L'italiano sarebbe affiancato da McKennie e Rabiot mezzali e Cambiaso/Weah e Kostic sulle corsie esterne. In alternativa, davanti alla difesa, potrebbe essere impiegato il francese: in questo caso Cambiaso potrebbe essere spostato all'interno del campo.