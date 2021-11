Elkann: “Sulle indagini in corso, Juventus collabora e confida di poter far luce”

John Elkann ha parlato

John Elkann, presidente di Exor, ha parlato in conferenza stampa nell’investor day del caso plusvalenze e delle indagini che stanno coinvolgendo la Juventus: "Sulle indagini in corso, Juventus collabora e confida di poter far luce su tutti i fatti. Per quanto ci riguarda come Exor, sono fiducioso nell'operato della magistratura. La Juventus ha un nuovo cda, un nuovo ad e un nuovo ds così come un nuovo allenatore e quindi ci vuole tempo per potersi ambientare al meglio in tutta la struttura Juventus.