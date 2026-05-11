Il peso dei gol e la richiesta di Spalletti

Dusan Vlahovic è tornato decisivo nel momento più delicato della stagione. I gol contro Verona e Lecce hanno portato punti pesanti e fiducia. La Juventus si è rilanciata nella corsa Champions anche grazie al suo rientro. Dopo mesi difficili, il centravanti ha rimesso il timbro nelle partite che contano. Luciano Spalletti considera Vlahovic una pedina fondamentale del suo sistema. La sua presenza in area garantisce peso, profondità e soluzioni offensive immediate. Per questo motivo, l’allenatore ha chiesto alla società uno sforzo per trattenerlo. Il contratto, però, è in scadenza a giugno e la situazione richiede decisioni rapide. Il tema non è solo tecnico, ma anche economico: l’ingaggio del serbo pesa molto nel nuovo progetto bianconero. La Juventus non vuole perdere il giocatore a parametro zero ma, allo stesso tempo, deve mantenere equilibrio nei conti. La questione è quindi strategica oltre che sportiva.

La proposta della Juventus e l’intervento di Elkann

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John Elkann avrebbe deciso di seguire personalmente l’evolversi della vicenda. Dopo la sfida contro la Fiorentina, è previsto un incontro con il padre del calciatore. La dirigenza vuole aprire un dialogo concreto sul rinnovo. L’idea è proporre un accordo breve a cifre ridotte. L’attuale stipendio da 12 milioni netti a stagione è considerato insostenibile. La Juventus punta a un’intesa ponte, utile a mantenere il controllo del cartellino. Questa formula permetterebbe al giocatore di restare protagonista senza legarsi a lungo. Una soluzione che permetterebbe a entrambe le parti di essere tutelate. Vlahovic però non ha ancora preso una decisione definitiva. Il centravanti sta prendendo tempo e guarda con attenzione al mercato europeo. Barcellona e Bayern Monaco osservano la situazione con interesse. Le prossime settimane saranno decisive per capire gli sviluppi.

Il confronto con Spalletti e il mercato estivo

Dopo la gara di Lecce, Elkann e Spalletti si sono confrontati a lungo. Tra i due c’è sintonia sulle prospettive future della squadra. L’allenatore ha ribadito la necessità di rinforzi in più reparti. La rosa, secondo lui, ha bisogno di innesti mirati e di esperienza. Le richieste riguardano un portiere affidabile, un difensore mancino e un altro centrale se Bremer partirà. Servono anche un centrocampista fisico e uno tecnico per offrire più soluzioni, sia dal primo minuto sia a gara in corso. Inoltre, Spalletti vuole un attaccante di alto profilo a prescindere da Vlahovic. Il futuro del serbo si intreccia con quello del progetto tecnico. Trattenerlo darebbe continuità e certezze offensive. Servirà però trovare un equilibrio tra ambizione sportiva e sostenibilità economica. La Juventus è pronta a provarci, ora la palla passa al giocatore.