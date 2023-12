Juventus-Roma, Dybala verso il recupero: la scelta di Mourinho

L'attaccante argentino sta facendo di tutto per recuperare ed essere disponibile per il big match dell'Allianz Stadium

Nell'ultima partita di campionato del 2023, la Roma andrà a fare visita alla Juventus. L'interrogativo principale per i giallorossi è l'impiego di Paulo Dybala . L'argentino, assente dal match contro la Fiorentina, negli ultimi giorni è apparso in ripresa. Oggi il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni della Joya.

Secondo il quotidiano, José Mourinho non ha ancora preso una decisione sull'utilizzo del suo attaccante. Lo Special One si consulterà con il numero 22 prima di fare la scelta definitiva. I segnali però sembrano essere buoni. Dybala sicuramente non ha i 90 minuti nelle gambe, ma potrebbe giocare un'ora. Le due risonanze dei giorni scorsi hanno confermato che il problema muscolare è stato risolto, quindi molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore, sicuramente motivato nel tornare sul suo ex stadio contro i bianconeri.