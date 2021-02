Dybala posta una foto in cui festeggia con la squadra e commenta Brady: “Congratulazioni”

TORINO – Con una foto sul proprio profilo ufficiale Instagram, l’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha postato una foto in cui festeggia nello spogliatoio dell’Allianz Stadium con i suoi compagni per la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Tra i commenti si può notare anche quello di Tom Brady, campionissimo della NFL e fresco del settimo anello in carriera per la vittoria nel Super Bowl di due giorni fa. L’argentino, infatti, dopo la vittoria dei Buccaneers di Brady aveva pubblicato sul suo profilo un video che lo ritraeva stoppando un pallone lanciato dal campione statunitense, con questa didascalia: “Alla fine è tutta questione di calcio”. In quel post, che ha fatto letteralmente esplodere i social del numero 10 bianconero, sono arrivati i ringraziamenti di Brady che ha ricambiato le congratulazioni dopo il pareggio di ieri sera dell’Allianz Stadium tra Juventus ed Inter, che ha consentito ai bianconeri di qualificarsi in finale grazie al match vinto all’andata a San Siro per 2 a 1. Di seguito riportiamo il post Instagram della “Joya”.

In occasione della qualificazione in finale di Coppa Italia, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Andrea Pirlo che ha elogiato i suoi per la prestazione difensiva e di contenimento degli attacchi nerazzurri: “Speravo, da debuttante, di arrivare a questo punto della stagione centrando gli ottavi di Champions, vincendo una Supercoppa e centrando in finale di Coppa Italia, ma non abbiamo ancora fatto nulla, quindi continuiamo a lavorare e a rimanere concentrati. La difesa? Ho la fortuna di avere quattro centrali molto bravi e stanno facendo bene. Oggi siamo stati bravi, perché l’Inter non ha quasi mai tirato in porta, le occasioni migliori sono state nostre e Handanovic è stato il migliore in campo. La difesa è impostata sul 4-4-2, ma la fase di impostazione varia di volta in volta, a seconda dell’avversario”.