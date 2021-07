Dybala posta con Del Piero: “È sempre un piacere rivederti Capitano”

La Joya ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram

Chi già è arrivato alla Continassa e non ha mai smesso di lavorare è Paulo Dybala: la Joya è stato il primo a rientrare a Torino, due giorni prima dell'inizio del ritiro, dopo che a Miami aveva passato parte della vacanza ad allenarsi, come testimoniato dai numerosi post Instagram che hanno testimoniato il grande impegno del numero 10. Dybala, dopo un'annata difficile, ha voglia di riprendersi quella Juventus con cui è pronto a rinnovare il contratto: il procuratore sarà nei prossimi giorni a Torinio, ma la volontà delle parti è quella di continuare insieme, dunque per la fumata bianca, anzi bianconera, è solo questione di tempo. Dybala ha già parlato con Allegri, che lo vede al centro del suo nuovo progetto: il numero 10 avrà delle grandi responsabilità, che è pronto a prendersi, caricandosi sulle spalle la Vecchia Signora.