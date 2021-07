La Juventus piange Antonio Canese, cuoco della Vecchia Signora

Triste giornata per il club bianconero

Lutto nel mondo Juve. Si è infatti spento a 68 anni il cuoco ufficiale dei bianconeri Antonio Canese. I funerali dello Chef si sono svolti oggi in piazza Spallanzani, a Porto Venere, dove gestiva il ristorante La Marina, che aveva contribuito ad innalzare la sua fama da cuoco. Malato da tempo, lo chef aveva una passione per il club bianconero, con il quale aveva viaggiato in numerose trasferte, come quella del tragico successo in Coppa dei Campioni nel 1985, all'Heysel in cui 39 persone persero la vita. Canese era molto amico di Marcello Lippi, ex tecnico della Vecchia Signora e della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006. Prima di intraprendere la sua carriera da cuoco, aveva militato nelle giovanili dello Spezia, e proprio lo Juventus Club Doc della città ha voluto ricordarlo con un messaggio: "Con Antonio se ne va una parte importante del Club La Spezia 1985, di cui era presidente onorario. Da oggi niente sarà più come prima".