Dybala-Juventus, sta circolando una notizia da brividi | News

La Juventus non è andata oltre il pareggio nella partita contro la Roma che ha comunque consentito ai bianconeri di raccogliere un punto utile a raggiungere la vetta della classifica. Un punto che significa comunque qualcosa e che permette alla Vecchia Signora di portare a casa qualcosa senza – tra le altre cose – subire neanche un gol nelle prime tre di campionato. Un risultato soddisfacente, quello ottenuto da Thiago Motta, che deve ancora rodare la sua rosa. La squadra inizia a capire quelli che sono i suoi movimenti e le sue richieste in mezzo al campo ma tutti sono convinti che dopo la pausa, le cose cambieranno ancora in meglio. Di fatto, però, la partita contro la Roma ha regalato anche qualcos’altro di cui tutti oggi stanno parlando.

Dybala e la Juventus: un amore per sempre

Al termine della partita Paulo Dybala è stato visto lungamente a colloquio con Yildiz. I due si sono abbracciati e dopo aver scambiato qualche parola, il gesto di Paulo di toccare il petto del calciatore juventino – lo stemma – ha colpito tutti. Come se ci fosse stato un vero e proprio passaggio di consegne tra le due parti. Yildiz è oggi quello che è stato Dybala. Paulo resta – crediamo noi – uno Juventino nell'anima. Uno che quando ha detto addio ha pianto. Uno che ama la Juventus, a cui deve molto. Quasi tutto. E proprio perché vuole il bene della Juventus, ovviamente, si augura che le cose possano andare per il meglio. Nessuno sa cosa si sono detti i due. Certamente, però, ha fatto impressione vedere quell'immagine. Un'impressione positiva, fatta di ricordi e nostalgia.