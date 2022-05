Del Piero saluta Dybala. La replica: “Grazie capitano!”. E il futuro…

In vista della sua ultima allo Stadium lo storico capitano bianconero su Instagram ha salutato la Joya, che lo ha ringraziato in una storia.

Questa sera la Juventus scenderà in campo contro la Lazio all'Allianz Stadium contro la Lazio dell'ex tecnico Maurizio Sarri , per l'ultima partita casalinga della stagione. Gli obiettivi di classifica ormai sono andati, ma la serata avrà un impatto emotivo importante per il popolo bianconero. Quella contro i biancocelesti sarà l'ultima partita davanti al proprio pubblico per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala . Sia per il capitano che per il numero 10 sono arrivati tanti messaggi di affetto e di stima in vista di questa serata speciale. Tra le dediche per l'argentino c'è stata anche quella di Alessandro Del Piero .

La bandiera bianconera ha voluto salutare l'attaccante ex Palermo pubblicando su Instagram una loro foto insieme, seguita da queste parole: " Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà @paulodybala #10".

Intanto però continua a essere misterioso il futuro di Dybala a fine stagione. Fin da quando la Juventus ha ufficializzato la decisione di non rinnovare il contratto del suo giocatore, sono cominciate le voci sulla sua prossima destinazione. Ma a oggi, nonostante l'argentino possa firmare con chiunque, essendo libero a zero dall'1 luglio, ancora non ci sono certezze. L'esperto di mercato Fabrizio Romano, nel suo podcast The Here We Go, ha chiarito la situazione: "Si dava l’affare fatto per l’Inter, poi si è parlato di Borussia Dortmund settimana scorsa, ora di Roma. È normale che tante squadre si informino per Dybala. L’Inter è sicuramente molto interessata, ma ancora non ha fatto un’offerta per stringersi la mano con Paulo. Resta attenta alla situazione, questo è sicuro. Come detto, non c'è nulla di fatto. Oggi tra Dybala e altri club non c’è alcun tipo di accordo".