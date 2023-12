Dybala cerchia in rosso la data del rientro: il 30 dicembre contro la Juve

L'attaccante argentino sta facendo di tutto per recuperare dal guaio fisico e essere disponibile per la gara dello Stadium

Paulo Dybala vuole esserci a tutti i costi contro la Juventus: l'attaccante della Roma, fermo per una lesione muscolare al flessore punta a essere tra i convocati già contro il Napoli fra tre giorni. Come spiega il Corriere dello Sport l'obiettivo è essere in campo contro i bianconeri, gara che l'argentino sente particolarmente.