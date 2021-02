Conceicao: “Dispiace per il gol preso. Al ritorno non solo per difenderci”

Il tecnico ha parlato

TORINO - La Juventus ha perso ieri sera contro il Porto nella partita di andata degli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri hanno risposto alle reti subite da Taremi e Marega con il gol di Chiesa, che ha migliorato la situazione in vista della partita di ritorno, dove gli uomini di Andrea Pirlo saranno costretti a ribaltare il risultato per ottenere la qualificazione ai quarti di finale. Al termine della sfida il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

"Dispiace per il gol perché fino al 70esimo abbiamo bloccato la Juve. Abbiamo fatto una partita di un buon livello difensivo, arrivavamo alti con la pressione e potevamo creare difficoltà con il pressing, bloccando i punti forti della Juve, che sono tanti a livello individuale e collettivo: c'è Rabiot in mezzo o Chiesa che sulla fascia arriva sempre all'uno contro uno, Ronaldo in area. A livello strategico abbiamo fatto un'ottima partita, ma dobbiamo essere forti così in tutti i momenti del gioco per poter passare il turno".

"C'è il merito dell'avversario e un po' di demerito nostro in qualche situazione. Dobbiamo continuare così, focalizzati sempre. Fino al 70esimo la Juve non ha creato quasi niente, dietro e davanti abbiamo fatto un bel lavoro. Marega ha bloccato Rabiot, abbiamo lasciato giocare Chiellini in costruzione, non abbiamo fatto una partita spettacolare, ma dovevamo difendere più che attaccare. A questo livello contro la Juve bisogna fare così".

"La partita di ritorno dovrà essere approcciata allo stesso modo o diversamente? Dobbiamo essere rigorosi a livello difensivo, la Juventus ha tanti campioni, sarà diverso al ritorno. Dovremo essere rigorosi e poi approfittarne. Non andiamo solo per difenderci perché rischi di prendere gol. Vediamo chi gioca e prepareremo la partita, studieremo bene le loro soluzioni e faremo il meglio per passare".