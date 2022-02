Juve, Dybala fa 200. È l’ottavo argentino per presenze in A con una maglia

Il numero 10 bianconero ha raggiunto la cifra tonda con questa maglia. Solo altri sette connazionali hanno numeri superiori in campionato.

In occasione della partita pareggiata ieri al Gewiss Stadium di Bergamo, contro l'Atalanta, Paulo Dybala ha raggiunto le 200 presenze in Serie A con la maglia della Juventus. Un traguardo molto importante, celebrato con la fascia al braccio, vista l'assenza per infortunio di Giorgio Chiellini. Sommando queste a quelle fatte con il Palermo, l'attaccante è a 261 nel nostro campionato. Proprio dai rosanero era arrivato nell'ormai lontano 2015. Quel talentuoso ragazzo poco più che ventenne nel tempo è diventato un idolo del pubblico juventino e anche un riferimento importante nello spogliatoio, essendo ormai un veterano. L'argentino su Instagram ha celebrato il traguardo raggiunto: "Felice per le 200 presenze in Serie A con la Juventus. Un po' meno contento per il risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite".