Juve, Malinovskyi è il tuo incubo. De Ligt: “Come hai fatto a fare quel gol?”

Malinovksyi quando vede la Juve si trasforma e diventa una sentenza: 4 gol in 6 partite contro i bianconeri. De Ligt incredubo

redazionejuvenews

16 luglio 2019, l'Atalanta acquista un semisconosciuto Ruslan Malinovskyi dal Genk per poco meno di 14 milioni di euro. Da quel giorno il centrocampista ucraino ha collezionato ben 113 presenze con la maglia nerazzurra, condite da 26 gol e 21 assist. Giocatore tecnico e dalla grande visione di gioco, la sua qualità più grande è però il tiro, potente e letale. Proprio con il suo sinistro ieri sera Malinovskyi aveva portato in vantaggio la squadra di Gian Piero Gasperini: un missile potentissimo dai 30 metri su cui Szczesny non ha potuto nulla. Al termine della partita De Ligt ha infatti ammesso: “Sono deluso perché quando ho fermato Malinovskyi, volevo prendere la palla, ma ho preso un po' il pallone e un po' lui. Alla fine gli ho detto: come hai fatto a fare gol da 30 metri?”.

Il centrocampista classe 1993 è sempre fondamentale all'interno degli schemi dell'Atalanta, ma quando vede i bianconeri sembra trasformarsi. Dal suo arrivo in Italia, infatti, ha incontrato la Juventus sei volte, segnando in ben quattro occasioni. Insieme a KV Oostende, Gent, e Royal Antwerp, la Juve è la sua vittima preferita. I bianconeri non sanno più come marcarlo.

Ieri sera la squadra di Massimiliano Allegri quando ha visto l'ucraino partire dalla panchina ha pensato di poterla fare franca: mai errore più grossolano. Malinovskyi è subentrato a partita in corso e nel giro di neanche 15 minuti ha subito trovato la via del gol. Una sentenza. Ad un quarto d'ora dalla fine i tifosi bianconeri avevano cominciato a pensare al peggio, ma per fortuna nel finale il gol di Danilo ha riportato la partita sui binari dell'equilibrio. Per come si era messa la partita un pareggio che vale oro. Grazie alla rete del brasiliano, infatti, i bianconeri hanno tenuto a distanza l'Atalanta, difendendo il quarto posto conquistato con tanta fatica. Ora testa alla prossima partita, il derby contro il Torino.