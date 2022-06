Mauro: “Paredes può essere l’uomo giusto, Pogba va stimolato”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando del calciomercato del club bianconero. Ecco le sue parole: "Serve un regista? Direi proprio di sì. Si può ovviare, ma né Locatelli né Pogba sono dei registi. Si potrebbe fare a meno del regista giocando, come io mi auguro, con un 4-4-2, con un’altra punta vera vicino a Vlahovic, Chiesa come ala destra, un altro esterno a sinistra e Locatelli e Pogba in mezzo. Paredes? Può essere l’uomo giusto: serve uno alla Pirlo, alla Jorginho. Volendo anche un giocatore come Tonali, anche se Sandro ha dimostrato di essere bravo anche se “gira” per il campo. Invece lì serve il vecchio centromediano metodista, che dà ordine, tempi e verticalizzazioni".