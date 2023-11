Due rinnovi in dirittura d’arrivo: per Bremer mancano i dettagli. Ok Rugani

La dirigenza bianconera blinda la difesa. Per il centrale brasiliano ormai siamo alle firme, mentre per Rugani è solo questione di tempo

La Juventus vuole blindare il proprio muro. Infatti, la Vecchia Signora è davvero vicina al rinnovo di Gleison Bremer . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore bianconero firmerà entro Natale il prolungamento del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2027, fino al 2028 . Questo permetterà al club di spalmare e abbassare i costi dell'ammortamento del cartellino, aumentando anche la propria forza sul mercato. Non un dettaglio, considerato che il brasiliano piace in Premier League.

Per Rugani manca poco

Soltanto una questione di fumata bianca invece il discorso relativo a Daniele Rugani, con le parti che stanno ragionando su un accordo fino al 2026. La sensazione è che un nuovo matrimonio intrighi tutti, soprattutto per spalmare l'ingaggio di 3,5 milioni in più anni. Proseguono le trattative pure per Wojciech Szczesny: il progetto per lui è allungare di un anno fino al 2026, spalmando uno degli ingaggi più alti della rosa.