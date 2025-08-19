Douglas Luiz verso il Notthingam: le ultime

Il calciatore brasiliano è in uscita e potrebbe tornare a calcare i prati della Premier League dopo un solo anno

La Juventus sta preparando l’esordio in Serie A con il Parma, in programma domenica sera tra le mura amiche dell’allianz Stadium. La squadra ha ripreso oggi ad allenarsi agli ordini di Igor Tudor, ed è concentrata sull’esordire nella maniera migliore possibile, per iniziare con il piede giusto il nuovo campionato.

Le vie del mercato

Intanto tengono ancora banco tra gli uffici del quartier generale alcune questioni di mercato, una su tutte quella legata al brasiliano Douglas Luiz: il giocatore ha già un accordo con il Nottingham Forest, e la Juventus ed il club stanno lavorando per arrivare alla conclusione dell’operazione: si lavora per un prestito con obbligo di riscatto a condizioni favorevoli da raggiungere, per una cifra che, nel suo totale, dovrebbe arrivare a circa 40 milioni di euro, che consentirebbe ai bianconeri di non effettuare una minusvalenza.