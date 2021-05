Douglas Costa-Gremio, affare in dirittura d’arrivo

Il brasiliano verso il ritorno in patria

redazionejuvenews

In casa Juventus è tempo di programmazione in vista della prossima stagione. Domenica si concluderà il campionato, con i bianconeri ancora in lotta per conquistare un posto in Champions League, ma le attenzioni della dirigenza sono già rivolte al futuro. In estate, infatti, continuerà il processo di rinnovamento iniziato l'anno passato, con altri nomi che lasceranno definitivamente Torino in quanto ormai giunti alla chiusura del loro ciclo. Tra questi c'è anche Douglas Costa, la cui parentesi in Germania tra le file del Bayern Monaco è stata tutt'altro che fortunata. Il numero 11, nella sua seconda esperienza in Baviera, ha trovato poco spazio, anche a causa dei soliti guai fisici che lo hanno colpito, impedendogli di esprimersi al meglio.

Undici presenze in campionato e sei in Champions League, contornate da un gol, vanno a formare un misero bottino per il brasiliano, che non verrà riscattato dai neo campioni di Germania. All'ombra della Mole, come detto, non c'è però spazio per lui, il cui futuro sarà invece in Brasile. Dopo un decennio passato in Europa tra Ucraina (Shaktar Donetsk), Germania (due volte Bayern appunto) e Italia (dal 2017 al 2020 alla Juventus), l'esterno sudamericano è pronto a fare ritorno al Gremio, club in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico. Il trasferimento, però, non avverrà dopo la rescissione del contratto come inizialmente previsto.

Con un solo anno rimanente dalla scadenza naturale dell'accordo con i bianconeri, firmando la rescissione adesso il club avrebbe messo a referto una minusvalenza non indifferente. La soluzione giusta è quindi quella di un prestito gratuito fino al giugno del 2022, con ingaggio pagato interamente dai brasiliani. Douglas Costa dovrebbe firmare un accordo di due anni e mezzo con il suo futuro club, diminuendosi e spalmandosi l'ingaggio per permettere la chiusura della trattativa. Ad oggi manca solo il transfer della FIFA, visto che qui in Italia la sessione di calciomercato è ancora chiusa.