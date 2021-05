Douglas Costa verso il Gremio, il vicepresidente: “Aspettiamo i documenti”

Il brasiliano vicino all'accordo con il suo nuovo club

Il futuro di Douglas Costa sembrava dover essere uno dei tanti nodi da sciogliere in casa Juve. Ma a quanto pare, la questione legata al brasiliano sarebbe destinata a chiudersi in maniera molto più rapida rispetto alle previsioni. Dopo un'esperienza fallimentare in prestito al Bayern Monaco, 'Flash' sarebbe dovuto rientrare alla Continassa. Ciò non accadrà, perché da più fronti arrivano conferme circa un suo imminente trasferimento al Gremio. Nei giorni scorsi, l'agente del giocatore aveva parlato di una situazione in via di definizione: "La situazione sarà definita nei prossimi giorni. Stiamo cercando di arrivare a un esito positivo. Le parti sono impegnate a rendere fattibile l’operazione, rispettando i contratti in essere con Juventus e Bayern. La volontà di Douglas non è un segreto per nessuno".