Domenghini: “Il Cagliari potrebbe strappare un punto alla Juventus”

Intervistato da TuttoCagliari.net, Angelo Domenghini ha parlato del match tra Juventus e Cagliari. Ecco le sue parole: "Per come gioca la Juve in questo momento il Cagliari può certamente portare via un punto da Torino. Ma ci vorrà grande applicazione tattica, e bisognerà rasentare la perfezione. Se i bianconeri infatti dovessero andare in vantaggio poi sarà molto difficile attaccarli, perché si rintaneranno tutti e dieci nella loro metà campo e, con buona pace del gusto estetico, porteranno a casa il risultato anche al termine di una partita, diciamo, bruttina. Nel calcio i risultati si ottengono giocando un calcio aggressivo e determinato. In una parola, cercando la via del gol".