Djordjevic: “Kostic alla Juventus sta facendo bene, Vlahovic lo aiuta”

Filip Djordjevic , ex calciatore di Lazio e Chievo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando anche del club bianconero. Ecco le sue parole su Kostic : "Fino adesso, secondo me, sta facendo molto bene, d'altronde nel calcio ci vuole sempre un po' di adattamento nel momento in cui cambi campionato. Filip è un ragazzo molto intelligente, ha già capito quel che gli viene richiesto e si è inserito alla grande nell'ambiente Juve . Lui sta facendo il suo, è chiaro che potrà fare di più se la squadra migliorerà le sue prestazioni e i suoi risultati. Anche lui è molto consapevole di questo".

Sul ruolo da terzino: "E' un giocatore dotato di una forza fisica enorme, ha gamba e potrebbe anche calarsi alla perfezione nel ruolo di terzino. Non sarebbe semplice, perché non è abituato a fare le diagonali e tutti i movimenti che richiedono questo ruolo. Ma è volenteroso e impara in fretta, per cui potrebbe essere un'ottima cosa quella di offrire all'allenatore una soluzione in più a livello tattico. Filip, negli ultimi anni, è sempre stato schierato come quinto di centrocampo, per me le ultime due partite le ha giocate davvero molto bene".