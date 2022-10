Calciomercato Juventus – Colpo folle a gennaio: sta circolando questa notizia

C'è chi ancora spera di poter raddrizzare le cose in Champions. Una vittoria in Portogallo sul campo del Benfica terrebbe in vita le speranze di qualificazione per la Juventus. Rimanere in gioco nella massima competizione europea sarebbe un toccasana sia per il prestigio che per le finanze della Vecchia Signora. Senza dimenticare che competere su simili palcoscenici rappresenterebbe un biglietto da visita da presentare ai campioni che la Juve intende corteggiare a gennaio.