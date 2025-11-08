DIRETTA LIVE| Serie A, Juventus-Torino:0-0
Stefania Palminteri
8 Novembre, 17:26
I bianconeri di Spalletti ospitano allo Stadium il Torino nel derby della Mole valido per l’undicesima giornata di Serie A.

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il derby di Torino. La Juventus, va a caccia della terza vittoria di fila per continuare il percorso di crescita intrapreso. Dall’altra parte i granata, reduci dal 2-2 casalingo contro il Pisa, sono alla ricerca di una vittoria in un derby,  che manca da ben dieci anni. Segui il derby della Mole con noi!.

