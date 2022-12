Juve, Momblano a raffica: “Addio a gennaio, il budget sul mercato sarà…”

Il nuovo Cda bianconero sarà guidato da Ferrero e Scanavino, rispettivamente nuovo presidente e nuovo direttore generale della Juventus. Gli uomini di fiducia di Elkann, coadiuvati da un preparatissimo team di tecnici, dovranno risolvere le questioni legali e societarie che stanno tenendo in apprensione la Vecchia Signora. L'ad di Exor ha per ora confermato Allegri e Cherubini alla guida tecnica, ma vuole risposte nell'immediato sul campo e sul mercato. Insomma, per loro due si tratta di una fiducia a tempo. Ci sono diversi nodi da sciogliere per la dirigenza bianconera e tutto andrà risolto entro il prossimo giugno. Luca Momblano, sempre informatissimo su quanto avviene in casa Juventus, ha fatto il punto su due questioni importantissime<<<