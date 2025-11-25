DIRETTA LIVE|Youth League, Bodo Glimt-Juventus: 0-2 all’intervallo, decide la doppietta di Lopez

45’+2- Finisce qui la prima frazione di gioco! Buon primo tempo per i ragazzi di Padoin che chiudono il primo tempo con un doppio vantaggio. Ivan Lopez autore di una doppietta tra I migliori in campo. Da registrare l’errore dal dischetto di Finocchiaro, che avrebbe permesso alla Juventus di portarsi sullo 0-3.
45’+1-Finocchiaro sbaglia dagli undici metri. Si resta sullo 0-2.
45’-Calcio di rigore per la Juventus. Finocchiaro sul dischetto. Errore di Sjong che commette fallo ai danni del solito Lopez.
43’-Huli risponde presente e mantiene il risultato sullo 0-2. Il Bodo prova a reagire.
38’-GOOOOOOLLLLLLL, ancora lui LOPEZ. Questa volta su assist di Grelaud è bravo a mandare la palla in rete. Uno due micidiale dei bianconeri. 0-2 per la Juventus.
35’-RETEEEEEEEEEE, Ivan Lopez sblocca il risultato e porta avanti i bianconeri. Juventus in vantaggio. Da segnalare una grande azione corale dei ragazzi di Padoin.
34’-Prima ammonizione della gara. Il direttore di gara sanziona Antonsen.
28’-Grande occasione per Finocchiaro, il numero 10 bianconero vicino a sbloccare il risultato.
26’-Tiozzo batte il calcio d’angolo senza creare problemi nell’area avversaria. Brava la difesa del Bodo ad allontanare la palla.
25’-Sjong risponde presente sulla conclusione di Leone. Corner per la Juventus.
21’-Bodo ancora pericoloso. Questa volta è Kristjansson che arriva al tiro, Huli blocca con sicurezza. I norvegesi stanno prendendo campo con il passare dei minuti.
20’-Tiro di Rodhal, l’attaccante del Bodo prova la conclusione ma fortunatamente per la Juve senza esito positivo.
18’-Conclusione di Tiozzo, l’attaccante bianconero prova a sorprendere il portiere avversario. Sjong blocca senza troppe difficoltà.
10’-Primo squillo da parte degli uomini di casa, ci prova Solhaug tentativo però che non prende lo specchio della porta.
6’-Bianconeri in continua pressione, bravo il portiere del Bodo a bloccare la conclusione.
3’-Keutgen arriva al tiro, conclusione bloccata ma buon inizio gara da parte dei bianconeri.
2’-Juventus subito pericolosa. Grelaud prova il tiro da fuori, palla di poco al lato della porta.
1’-L’arbitro fischia il calcio d’inizio. Comincia la 5ª giornata di Youth League.
I ragazzi di mister Padoin, arrivano alla gara di oggi dopo l’ottimo successo ottenuto contro la Roma. I bianconeri sono alla caccia della prima vittoria in questo loro cammino europeo, tre punti che gli permetterebbero di sperare ancora in un posto nei playoff. Dall’altra parte, un Bodo Glimt ultimo con zero punti in classifica. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 11:00, segui la diretta scritta del match sul nostro sito!.