DIRETTA LIVE|Champions League, Bodo Glimt-Juventus:0-0, bianconeri al tiro con Locatelli

11’-Locatelli arriva alla conclusione, tiro però centrale che non impensierisce il portiere avversario. Dopo un avvio di gara sottotono la Juventus sta guadagnando campo.
8’-Primo corner del match. Se lo guadagna la Juventus.
6’-La Juventus prova a uscire dalla propria metà campo, lungo possesso palla per i bianconeri.
3’-Partenza forte per gli uomini di casa che provano subito a rendersi pericolosi. Ci prova Maatta di testa ma palla alta sopra la traversa.
1’-L’arbitro fischia il calcio d’inizio. Comincia Bodo Glimt-Juventus. Terreno di gioco in ottime condizioni nonostante l’abbondante nevicata di oggi.
La Juventus, arriva al match di questa sera contro il Bodo Glimt, con un solo obiettivo: quello di trovare i tre punti. Con una vittoria infatti, i bianconeri manterrebbero vive le speranze di accedere alla fase play off. Dall’altra parte, la squadra norvegese cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare la vittoria. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Segui la diretta sul nostro sito!.