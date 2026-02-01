66’- Doppio cambio per Spalletti. Il tecnico inserisce Gatti e Kostic al posto di Bremer e Coinceiçao.
65’- Sostituzione per il Parma, esce Nicolussi, al suo posto Sorensen.
64’- RETEEEEEEEE DI DAVID. Il canadese mette a segno il quarto gol per la Juve. Brutto errore di Corvi che rende tutto facile per il centravanti.
59’- Occasione per la Juve. Contropiede con Coinceiçao che serve McKennie, colpo di tacco per David ma viene anticipato da Del Prato.
55’- GOOOOOLLLLLLLL ANCORA BREMER!!. I bianconeri rispondono subito alla rete del Parma e ristabiliscono il doppio vantaggio. La rete arriva dagli sviluppi di un corner, la palla colpisce prima la traversa, poi David ci prova di testa, interviene il difensore che manda il pallone alle spalle di Corvi.
51’- Rete per il Parma. I ducali riaprono il match sfruttando un autogol di Cambiaso. Sfortunata la Juve in questo inizio di secondo tempo.
47’- Sostituzione anche per il Parma. Fa l’ingresso in campo Britschgi che prende il posto di Oristanio.
46’- Inizia il secondo tempo. Esce Yildiz per lasciare spazio a Miretti.
45’+ 3- Finisce qui la prima frazione di gioco. Si rientra negli spogliatoi con il risultato di 2-0 in favore della Juventus. Decisive fin qui le reti di Bremer e McKennie.
45’- Il quarto uomo segnala tre minuti di recupero.
43’- Conclusione di Oristanio, bravo Di Gregorio a farsi trovare pronto e respingere la palla in angolo.
40’- Yildiz ha chiesto il cambio a mister Spalletti. Il turco uscirà probabilmente all’intervallo.
36’- GOOOOOOOOOLLLLLL WESTON MCKENNIE!!!!!. Grandissimo gol del centrocampista che segna in semi rovesciata. Da sottolineare il bel passaggio di Kalulu.
30’- Grande parata di Di Gregorio. Il portiere bianconero si allunga sulla conclusione di Valeri e devia la palla in angolo.
26’- Gara molto nervosa in questi minuti, viene ammonito anche McKennie. Brutto fallo dello statunitense ai danni di Troilo.
23’- Ancora un giallo per i bianconeri, questa volta è il turno di Bremer. Il difensore brasiliano entra in modo scomposto su Pellegrino e viene subito sanzionato.
19’- Juve vicina al raddoppio, provvidenziale il recupero di Del Prato che anticipa Coinceiçao e manda la palla in angolo.
17’- Arriva la prima ammonizione del match. Il direttore di gara estrae il cartellino giallo a Coinceiçao per il fallo su Keita. Sarà punizione per i ducali.
14’- RETEEEEEEEEEEEEE JUVENTUS IN VANTAGGIO!!!. Bremer con uno stacco imperioso sugli sviluppi di un corner anticipa tutti e manda la palla in rete. Vantaggio più che meritato per i bianconeri.
12’- Provano a farsi vedere anche i padroni di casa, sarà corner per il Parma.
10’- Ritmi molto alti in questi primi 10 minuti di gioco, Juventus in continua pressione alla ricerca del gol.
5’- Traversa colpita da Coinceiçao. McKennie serve il portoghese che calcia a colpo sicuro, sfortunatamente per la Juve la palla si infrange sulla traversa. Grandissimo avvio di gara da parte degli uomini di Spalletti.
2’- Grandissima chance per la Juve. Corvi compie un grande intervento sulla conclusione di Coinceiçao.
1’- Squadre in campo, si parte!. Inizia Parma-Juventus, primo pallone per i bianconeri.
I bianconeri cercano i tre punti dopo il pareggio ottenuto contro il Monaco in Champions League. Dall’altra parte, la squadra ducale è reduce dalla pesante sconfitta rimediata sul campo dell’Atalanta e cercherà punti importanti in ottica salvezza. Calcio d’inizio alle ore 20:45, segui la diretta testuale del match con noi!.