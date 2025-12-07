RIVIVI IL LIVE| Serie A, Napoli-Juventus:2-1, la doppietta di Hojlund decide il match

Napoli e Juventus si affrontano nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Segui la diretta scritta del match sul nostro sito.

90’+4 – Fischio finale. Il Napoli si impone con il risultato di 2-1, grazie alla doppietta di Hojlund. La Juventus dopo un primo tempo opaco, ha mostrato carattere nel secondo tempo ma non è bastato. Bianconeri attesi ora dal match europeo contro il Pafos mercoledì 10 dicembre.

90’- Vengono assegnati 4 minuti di recupero.

87’- Lang dopo essere andato vicino al terzo gol esce per lasciare spazio a Vergara.

85’- Azzurri vicino al 3-1. Ancora pericolosi con il tandem Hojlund-Lang. L’olandese fallisce l’opportunità del terzo gol.

82’- Spalletti prova a giocarsi la carta Zhegrova. Il kosovaro entra per Thuram.

80’- Conte inserisce Politano al posto di Neres.

78’- Rete per il Napoli. Ancora Hojlund per gli azzurri. Il danese si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e, di testa spedisce il pallone alle spalle del portiere bianconero.

75’- Ancora cambi in casa Juve. Escono Coinçeao e l’autore del gol Yildiz. Fanno l’ingresso in campo Miretti e Openda.

71’- Cambio anche per mister Spalletti che inserisce Kostic al posto di Cambiaso.

70’- Giallo per Beukema, brutto intervento su Thuram.

69’- Sostituzione per il Napoli. Esce Oliveira per lasciare spazio a Spinazzola.

66’- Padroni di casa che sembrano aver reagito bene alla rete subita. Continue manovre offensive per il Napoli. Brava la Juventus a difendersi bene.

63’- Ritmi altissimi ora. Entrambe le squadre alla ricerca del secondo gol.

58’- GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL. KENAN YILDIZ pareggia per la Juventus!!. Bravissimo il turco a sfruttare l’assist di McKennie e chiudere l’azione con un grande diagonale.

52’- Ammonizione per Kalulu dopo il brutto fallo su Oliveira. Punizione pericolosa per gli azzurri.

49’- Di Gregorio strepitoso su Hojlund. Grandissimo intervento del portiere bianconero che salva la Juventus dal doppio svantaggio.

46’- Squadre in campo. Inizia la seconda frazione di gioco. Spalletti inserisce David al posto di Cabal.

45’+1- Fine primo tempo. Bianconeri in evidenti difficoltà in questa prima frazione di gioco. Napoli partito subito forte e grazie alla rete di Hojlund si è portato avanti nel risultato.

45’- Napoli vicino al 2-0. Mctominay dagli sviluppi di un corner svetta più in alto di tutti e va vicino al raddoppio. Fortunatamente per la Juve la palla esce di poco al lato del palo sinistro.

44’- Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.

39’- Napoli di nuovo in forte pressione sulle manovre bianconere. La Juventus in questi primi 40 minuti sta pagando l’assenza di una prima punta.

33’- Primo cartellino giallo della gara. Il direttore di gara sanziona Buongiorno.

32’- McTominay provvidenziale dentro la propria area di rigore. Lo scozzese attento a chiudere su Yildiz.

29’- Neres si rende ancora pericoloso sulla fascia destra. In questo avvio di gara Cabal in netta difficoltà nella marcatura del brasiliano.

26’- Attento Di Gregorio sul colpo di testa di Di Lorenzo. Il portiere bianconero spedisce la palla in angolo.

22’- Si fa vedere anche McKennie che ci prova con un’incursione. Respinto bene dalla difesa del Napoli.

20’- Prova ad accendersi Yildiz. Il turco va alla conclusione non trovando però lo specchio della porta.

15’- Azzurri alla ricerca del secondo gol, bianconeri in difficoltà a contenere gli esterni avversari. Ancora corner per gli uomini di casa.

12’- La Juventus tenta la reazione, bravo il Napoli a chiudere beni gli spazi.

8’- GOL Napoli. Hojlund si fa trovare pronto dentro l’area di rigore e spedisce la palla in rete. Partenza forte dei partenopei che si portano subito in vantaggio. L’azione nasce dai piedi di Neres che in velocità sfugge alla marcatura di Koopmeiners e riesce a trovare il proprio compagno.

7’- Brivido per la Juventus, Mctominay colpisce di testa e va vicino al gol.

6’- Primo corner del match, se lo guadagnano i padroni di casa.

4’- Ritmi subito alti da parte di entrambe le squadre.

1’- Si parte!. L’arbitro fischia il calcio d’inizio.

Tutto pronto allo “Stadio Maradona” per il big match Napoli-Juventus. Bianconeri a caccia della quarta vittoria consecutiva tra coppe e campionato. Con un successo gli uomini di Spalletti si porterebbero a sole due distanze dagli azzurri. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Segui la partita con noi!.