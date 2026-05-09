La Juventus sfida il Lecce nella 36ª giornata di Seria A. Calcio d’inizio alle ore 20:45, segui la diretta scritta del match sul nostro sito.
6’- Ancora un’occasione per gli uomini di Spalletti, Vlahovic ci prova con un rasoterra ma questa volta Falcone si fa trovare pronto. Grandissima partenza della Juventus che è subito alla ricerca della seconda rete.
4’- Palo di Conceiçao. Juventus vicina alla rete del raddoppio con il portoghese. Passaggio di Locatelli per Conceiçao, che calcia di prima intenzione e colpisce il palo destro.
3’- Miracolo di Di Gregorio. Inizio di partita su ritmi altissimi, padroni di casa subito vicino alla rete del pari. Grande intervento del portiere bianconero su Cheddira.
2’- RETEEEEEEEEEEEE DUSAN VLAHOVICCCC!!!. Juventus subito avanti con una grande rete del centravanti serbo,che approfitta dell’assist di Cambiaso e manda il pallone alle spalle di Falcone.
1’- Si parte!. Comincia Lecce-Juventus. Primo pallone del match per i bianconeri.
Tutto pronto al Via del Mare per la sfida tra Lecce e Juventus. Gara che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. I salentini attualmente a più quattro dalla zona retrocessione, cercheranno di sfruttare il fattore casa per allungare ulteriormente sulla Cremonese.
Dall’altra parte, i bianconeri dopo il pareggio casalingo con l’Hellas Verona, sono chiamati a vincere per rimanere all’interno della zona Champions. Calcio d’inizio alle ore 20:45, segui la diretta testuale del match con noi!.
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