RIVIVI IL LIVE| Serie A, Lazio-Juventus:1-0, decide la rete di Basic, per i bianconeri è la terza sconfitta di fila

90’+5’- Finisce qui il match. Terza sconfitta di fila per i bianconeri che confermano così il loro periodo di crisi. Gli uomini di Tudor, hanno provato a recuperare la partita ma non è bastato. Manovre offensive ancora una volta troppo sterili per essere veramente pericolosi.
90’- Il quarto uomo segnala 5 minuti di recupero.
88’- Juve tutta avanti, ultimi sforzi per provare a pareggiare la gara. La difesa della Lazio molto attenta a non concedere spazi.
85’- Tudor inserisce Joao Mario per Gatti.
82’- Doppio cambio per la Lazio, escono dal terreno di gioco Dia e Isaksen. Al loro posto Noslin e Pedro. Forze fresche anche in casa Lazio.
79’ Lazio vicino al raddoppio, Isaksen con una grande azione personale va vicino al gol.
77’- Fa l’ingresso in campo Openda, fuori McKennie.
74’- Grande intervento di Provedel su Thuram. Il francese colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e va vicino alla rete del pareggio.
71’- Grande palla di Kalulu per Yildiz che arriva però in ritardo e non riesce ad essere pericoloso. I nuovi entrati sembrano aver ridato vitalità alla Juve.
66’- Cambio anche in casa Lazio, Vecino prende il posto di Basic, autore della rete del vantaggio per i biancocelesti.
65’- Doppia sostituzione in casa Juve, entrano Thuram e Kostic per Koopmeiners e David. Tudor prova a rendere la sua squadra più offensiva.
63’- Ammonizione anche per Kelly. Il difensore bianconero ferma la ripartenza di Isaksen con un brutto intervento.
60’- Contatto dubbio di Gila su Coinçeao. Per il direttore di gara e la sala VAR tutto regolare.
53’- La gara si sta facendo nervosa, un’altra ammonizione in casa Juve, questa volta viene sanzionato McKennie.
52’- Cartellino giallo per Locatelli. Fallo di reazione su Isaksen, che viene subito sanzionato dal direttore di gara.
47’- Grande inizio della Juve, subito propositiva e offensiva. Locatelli arriva al tiro ma Provedel si fa trovare pronto.
46’- Squadre in campo. Inizia il secondo tempo di Lazio-Juve. Cambio per i bianconeri, fa l’ingresso in campo Kenan Yildiz. Lascia il terreno di gioco Cambiaso.
45’+1 Finisce la prima frazione di gioco. Bianconeri dopo un’inizio di gara difficile, provano a rendersi pericolosi soprattutto con azioni che si sviluppano sulla fasce. Coinçeao il migliore per la Juventus.
44’- Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.
39’- Dusan Vlahovic a terra per infortunio. L’attaccante serbo sembra aver accusato un fastidio. Al momento resta in campo.
34’- David vicino al gol! Buon inserimento del centravanti ma Provedel in uscita salva tutto.
33’- Primo giallo in casa Lazio. L’arbitro sanziona Manuel Lazzari.
32’- Grandissimo intervento di Gatti, in scivolata sul tiro di Guendouzi salva la Juve. Bianconeri ancora in difficoltà nel gestire la palla nella loro metà campo.
30’- Primo cartellino giallo del match. Ammonito Koopmeiners. Intervento in ritardo del centrocampista olandese su Basic.
25’ Coinçeao tra i più attivi in casa Juve, numerose discese sulla fascia destra. Buon inizio di gara per l’esterno portoghese.
21’- Occasione Juve. Cambiaso arriva alla conclusione dopo il cross di Coinçeao, palla di poco al lato della porta.
20’- I bianconeri negli ultimi minuti cominciano a prendere metri agli avversari.
12’- La Juve prova subito a reagire, buon cross di Cambiaso per Vlahovic, ma buon lavoro della difesa biancoceleste.
9’ Gol Lazio. Toma Basic arriva alla conclusione, dopo un brutto errore della difesa bianconera. Lazio in vantaggio.
5’- Ritmi subito alti, entrambe le squadre provano subito a imporre il proprio gioco.
1’- Calcio d’inizio. Comincia il big match Lazio-Juve.
Gli uomini di Tudor, sono alla ricerca della vittoria che manca da oltre un mese. Ad attenderli la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Fischio d’inizio della gara fissato alle ore 20:45. Segui la diretta della partita con noi.