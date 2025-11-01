RIVIVI IL LIVE| Serie A, Cremonese-Juventus:1-2, buona la prima per Spalletti

I bianconeri, reduci dalla vittoria nella gara contro l’Udinese, fanno visita alla Cremonese, nella decima giornata di Serie A.

90’+7- Finisce qui!! Buona la prima per mister Spalletti. La Juventus si impone per 1-2, seconda vittoria consecutiva per i bianconeri.



90’-Vengono assegnati 7 minuti di recupero.

85’- Doppia sostituzione per i bianconeri. McKennie e Vlahovic fanno posto a Rugani e David.

84’- Vardy accorcia le distanze per la Cremonese.

82’- Sostituzione per i padroni di casa. Nicola inserisce Johnsen per Terracciano.

78’- Anche Spalletti opta per un doppio cambio. Thuram e Kostic vengono sostituti per far spazio ad Adzic e Joao Mario.

74’- Primo giallo della gara, viene sanzionato Bianchetti per una trattenuta su Coinçeao.

71’- Doppio cambio per Nicola. Dentro Faye e Vazquez. Lasciano il terreno di gioco Floriani e Bonazzoli.

68’- Goooolllllll!!! Cambiaso raddoppia per i bianconeri. Audero nulla può fare questa volta.

64’- Sostituzione anche in casa Juve. Fuori Openda per far posto a Coinçeao.

62’-Primo cambio della gara. Lo effettua la Cremonese, Sarmiento prende il posto di Bondo.

58’- Azione rocambolesca nell’area della Cremonese. Nessuno riesce però ad approfittarne. Molto bene Kostic sulla catena di sinistra.

53’- Primo calcio d’angolo per i padroni di casa. La Juventus deve stare attenta a non abbassarsi troppo.

48’- Buona partenza della Juventus, che sembra essere entrata in campo con la stessa determinazione della prima frazione di gioco. Buon fraseggio dei due centravanti, ma Audero ancora una volta attento, evita il peggio per la Cremonese.

46’- Comincia il secondo tempo di Cremonese-Juventus. Nessun cambio per entrambe le compagini.

45’+3- Finisce qui la prima frazione di gioco. La Juventus,subito in vantaggio grazie alla rete di Kostic, è andata più volte alla ricerca del raddoppio. Buon primo tempo per i bianconeri, che hanno mostrato voglia di far bene e portare a casa i tre punti. Nel secondo tempo sarà fondamentale continuare su questi livelli.

44’- Il quarto uomo segnala tre minuti di recupero.

39’- Ci prova anche la Cremonese, Pajero ha un po’ di spazio e arriva alla conclusione. Tiro alto sopra la traversa. Gli uomini di casa, dopo un’inizio timido, sembrano aver preso coraggio. Nel frattempo, segnaliamo uno Spalletti non soddisfatto della gestione palla da parte della propria squadra.

33’- Ancora una chance per i bianconeri. Openda si fa trovare pronto sul filtrante di Cambiaso, prova il tiro ma nulla da fare, palla sull’esterno della rete.

30’- Ci prova Dusan Vlahovic dalla distanza. Tiro che però non impensierisce il portiere avversario.

25’- Strepitoso intervento di Emil Audero. Il portiere dei grigiorossi compie un miracolo sulla conclusione di Locatelli. Il capitano della Juventus, con un bel diagonale è andato vicino allo 0-2. Audero riesce a deviare la palla sul palo sinistro.

20’- Vlahovic vicino al raddoppio. Il centravanti serbo, si libera molto bene della marcatura, riesce così ad arrivare alla conclusione ma trova Audero ben posizionato.

17’- Primi segnali da parte degli uomini di Nicola. Provano a trovare spazi con un continuo possesso palla. Retroguardia bianconera, al momento molto attenta a non concedere spazi.

12’- Ancora calcio d’angolo Juventus. La Cremonese, in questo avvio di match, non riesce ad arginare le manovre offensive juventine.

9’- Primo corner della gara per i bianconeri. Se lo guadagna Openda con un’azione personale. Il centravanti belga, tra i più attivi in questo avvio di gara.

8’- Juve in continua pressione. Buon possesso palla degli uomini di Spalletti, entrati molto bene in campo.

2’- Reteeeeeee!!! Filip Kostic si fa trovare pronto e porta subito in vantaggio la Juventus. Nel giorno del suo compleanno, l’esterno serbo si fa un gran regalo. Partenza sprint per i bianconeri.

1’- Squadre in campo. L’arbitro fischia il calcio d’inizio. Comincia l’era di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera.

È tutto pronto per il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. La sua avventura inizierà dalla trasferta di Cremona, dove i bianconeri sfideranno la Cremonese. Bianconeri alla caccia della seconda vittoria consecutiva per proseguire la risalita in classifica. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Seguila con noi!.