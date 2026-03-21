90’+6’- Triplice fischio, termina la gara tra Juventus e Sassuolo con il risultato di 1-1. Pareggio amaro per i bianconeri, che dopo due vittorie consecutive si devono accontentare di un punto. Al gol di Yildiz risponde Pinamonti. Nei minuti finali Locatelli fallisce una grandissima occasione da calcio di rigore.
90’+5’- Yildiz ci prova con un’azione personale, si accentra sul destro e va al tiro, palla alta sopra lo specchio dello porta.
90’+5’- Ammonito Lipani per fallo tattico.
90’+2’- Fuori Berardi e dentro Doig per il Sassuolo.
90’- Saranno sei i minuti di recupero.
90’- Miracolo di Muric. Ancora un grande intervento per il portiere del Sassuolo, questa volta salva tutto sul colpo di testa di Milik.
88’- Ultimo cambio per Spalletti, entra Zhegrova al posto di Conceiçao.
86’- Locatelli sbaglia il penalty. Brutto calcio di rigore da parte del capitano, che tira debole e si fa intercettare il tiro da Muric. Grandissima chance fallita per la Juve.
85’- Calcio di rigore per la Juventus!!. Dopo aver rivisto le immagini al monitor, l’arbitro concede il penalty alla squadra bianconera. Andrà Locatelli sul dischetto.
83’- Controllo VAR per un tocco di mano di Idzes sul colpo di testa di Vlahovic.
82’- Juventus a trazione offensiva ora, cross di Yildiz dalla sinistra, Muric in uscita anticipa Vlahovic.
80’- Anche Grosso inserisce forze fresche, fuori Vranckx e Pinamonti, entrano Iannoni e Nzola.
79’- Spalletti tenta le ultime mosse, dentro Vlahovic e Milik, fuori Boga e Kelly.
74’- Primo cartellino giallo per i neroverdi, Garcia viene ammonito per gioco pericoloso su Conceiçao.
73’- Grandissima parata di Muric su Boga. Conceiçao crossa dalla destra, Boga si inserisce bene ma trova uno strepitoso Muric che in tuffo salva il risultato.
70’- Boga si sposta sulla sinistra, Yildiz agisce da falso nove.
69’- Doppio cambio anche per gli ospiti, Grosso inserisce Lipani e Lauriente per Volpato e Bakola.
67’- Il neo entrato Koopmeiners va vicino al gol sulla sponda di Kalulu. Il tiro del centrocampista olandese viene però respinto da Muric.
64’- Prima ammonizione della gara, il direttore di gara sanziona Bremer per il fallo su Bakola.
61’- Arrivano i primi cambi in casa Juve. Escono dal terreno di gioco Cambiaso e Thuram, al loro posto Miretti e Koopmeiners.
58’- Conclusione di Volpato, muro della difesa bianconera.
56’- Juventus che prova subito a reagire ma il Sassuolo ora ha ritrovato fiducia cerca di sorprendere i bianconeri in contropiede. Mister Spalletti studia le possibili mosse per dare una svolta alla gara.
52’- RETE SASSUOLO. Gli emiliani pareggiano con la rete dí Pinamonti al termine di una grande azione corale. L’attaccante approfitta dell’assist di Berardi e anticipa Bremer, Perin non può fare nulla.
46’- Si riparte!. Nessun cambio per i due allenatori, primo possesso palla per i neroverdi.
45’+ 1-Finisce qui la prima frazione di gioco, Juventus avanti grazie alla rete di Yildiz. Buona prestazione dei bianconeri che sono andati più volte vicino alla rete del raddoppio, mancando però di lucidità negli ultimi metri. Sassuolo che in due occasioni si è reso pericoloso con buone manovre offensive, nel secondo tempo servirà concentrazione per chiudere il match.
44’- Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.
41’-Grandissima occasione per la Juve. Sul cross di Conceiçao arriva l’inserimento di Kalulu che colpisce di testa. Pallone che finisce di poco al lato della porta.
39’- Buona chance per gli emiliani. Volpato sfugge alla marcatura di Thuram e mette una buona palla all’interno dell’area di rigore. Sul cross arriva Bakola che però manca di precisione.
35’- Ritmi più bassi in questi minuti di gioco. Bianconeri che provano a gestire il possesso palla alla ricerca del secondo gol.
32’- Occasione per Boga sul suggerimento di McKennie, Muric in uscita salva tutto.
27’- Sassuolo vicino al pareggio. Sugli sviluppi di un corner, Pinamonti ha un’ottima occasione per segnare il gol de pari ma spara alto sopra la traversa.
25’- Kelly va vicino al gol con un colpo di testa. Sul cross di Locatelli arriva il centrale inglese che non riesce però a trovare la giusta direzione.
19’- Conclusione di Yildiz. Il numero 10 bianconero calcia di prima intenzione schiacciando il pallone, attento il portiere avversario a non farsi sorprendere.
17’- Subito vicino al raddoppio Thuram. Contropiede perfetto dei bianconeri che arrivano alla conclusione con il francese, questa volta però Muric si fa trovare pronto e respinge il tiro.
14’- GOOOOOLLLLLLLLL KENAN YILDIZ!!!. L’azione nasce dal rinvio lungo di Perin che trova Conceiçao, rientra sul sinistro e appoggia per il turco che tira di prima e batte Muric. Juventus in vantaggio.
13’-Arriva il primo corner per la squadra emiliana.
10’- Provano a farsi vedere anche gli ospiti, azione personale di Berardi che mette una buona palla al centro dell’area. Attenta la difesa bianconera ad evitare ogni pericolo.
8’- Continua a spingere la Juventus, cross di Yildiz per McKennie, lo statunitense appoggia per Conceiçao che va al tiro di prima. Conclusione ben respinta dalla difesa avversaria.
3’- Locatelli si rende pericoloso con un colpo di testa sugli sviluppi del corner. Attento Muric che non si fa sorprendere, sarà nuovamente angolo per la Juve.
2’- Partenza forte della Juve, ci prova Conceiçao con un’azione personale. Sarà angolo per i bianconeri.
1’- Squadre in campo, comincia Juventus-Sassuolo. Primo pallone per i bianconeri.
All’Allianz Stadium i bianconeri ospitano il Sassuolo nella gara valida per la 30ª giornata di Serie A. Gli uomini di Spalletti sono alla caccia della terza vittoria consecutiva per sorpassare momentaneamente il Como al quarto posto in classifica. Calcio d’inizio alle ore 20:45, segui la diretta scritta del match con noi!.