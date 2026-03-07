90’+3- Finisce qui Juventus-Pisa. I bianconeri si impongono sulla squadra toscana con il risultato di 4–0 e conquistano tre punti importanti per rimanere aggrappati alle prime posizioni. A decidere il match le reti di Cambiaso, Thuram,Yildiz e Boga.
90’+ 2- RETEEEEEE DI BOGA!!. Arriva anche il quarto gol per la Juventus. Filtrante di Locatelli per Boga, l’ivoriano salta il portiere e sigla il 4-0.
89’- Il quarto uomo segnala 3 minuti di recupero.
86’- Cambiaso vicino al 4-0. L’esterno bianconero ci prova con una conclusione da fuori area e va vicino alla doppietta personale.
85’- 5 minuti al termine com la Juventus in completa gestione della gara.
81’- Ultimo cambio per i bianconeri, esce Yildiz dentro Kostic.
77’- Sostituzioni anche per mister Spalletti che inserisce Miretti e Koopmeiners al posto di Conceiçao e Thuram.
76’- Doppio cambio per gli ospiti. Fuori Calabresi e Durosinmi, dentro Stoljokovic e Iling Jr.
75’- GOOOOOOLLLLLL. Yildiz cala il tris e chiude la partita. Bella giocata del numero 10 bianconero che si libera della marcatura di Coppola e con un gran tiro sorprende Nicolas.
72’- Arriva la prima ammonizione per la Juventus, il direttore di gara sanziona Bremer per l’intervento su Cuadrado.
70’- Cartellino giallo per Caracciolo dopo il brutto fallo su Boga.
69’- Boga vicino al 3-0. Contropiede dei bianconeri con Yildiz che serve Boga, l’ivoriano si accentra e cerca il palo lontano, palla di poco al lato della porta.
65’- RETEEEEEEEEEEEEE!!!. Thuram raddoppia e porta la Juventus sul 2-0. Sul tiro di Locatelli che si infrange sul palo, il centrocampista francese si fa trovare pronto e spedisce la palla alle spalle di Nicolas.
60’- Tripla sostituzione per il Pisa. Dentro Loyola, Cuadrado e Piccinini. Escono dal terreno di gioco Hojlhot, Marin e Leris.
57’- Ripartenza Juve con Conceiçao, il portoghese punta l’avversario e prova la conclusione, tiro però fuori dallo specchio della porta.
54’- GOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!. Juventus in vantaggio con Cambiaso. Conceiçao serve in profondità Yildiz che effettua un cross sul secondo palo. Cambiaso si fa trovare pronto e di testa manda il pallone in rete.
51’- Yildiz prova la giocata personale ma viene murato dalla difesa avversaria. Buon avvio della squadra bianconera.
48’- Ammonizione per Leris. Intervento in ritardo sul neo entrato Boga, il direttore di gara sanziona il giocatore del Pisa.
46’- Squadre in campo, inizia il secondo tempo. Due cambi per la Juventus, escono David e Gatti, dentro Boga e Kelly.
45’+1- Finisce qui la prima frazione di gioco. Fin qui una partita bloccata che vede la squadra bianconera tenere il controllo del pallone ma non riuscire a scardinare la difesa compatta del Pisa. Nel secondo tempo servirà sicuramente essere più precisi sotto porta per sbloccare il risultato e portarsi in vantaggio.
44’- Ci sarà un minuto di recupero.
40’- Arriva il primo cartellino giallo della gara, il direttore di gara sanziona Marin per il fallo su Yildiz.
38’- Conclusione di Locatelli. Il capitano bianconero ci prova dalla lunga distanza, conclusione lontana dallo specchio della porta.
35’- Calcio d’angolo per la squadra ospite, Aebischer crossa in area, attenta la retroguardia bianconera.
31’- Occasione per David. Sul cross di Cambiaso, il canadese arriva a colpire di testa ma non trova lo specchio della porta.
26’- Il Pisa prova a riaffacciarsi nella metà campo della Juventus, cross per il solito Moreo, colpo di testa alto sopra la traversa.
24’- Ci prova ancora Thuram, Nicolas non si fa sorprendere e blocca il tiro.
20’- Caracciolo salva su David. Yildiz serve in profondità il centravanti canadese che conclude subito con il mancino, provvidenziale l’intervento di Caracciolo.
17’- Gran tiro di Conceiçao. L’esterno portoghese si accentra e lascia partire la conclusione. Grande intervento di Nicolas che salva così la propria squadra. Bianconeri molto più pericolosi in questi ultimi minuti.
15’- Si accende Yildiz. Il numero 10 bianconero si accentra e prova la conclusione con il destro, tiro respinto in angolo.
11’- Buona chance per Thuram. Sulla sponda di David, arriva il centrocampista francese che prova una conclusione di prima, palla di poco alta sopra la traversa.
10’- Prova ad accendersi Conceiçao con una discesa sulla fascia destra, cross però allontanato dalla difesa avversaria.
7’- In questi primi minuti di gioco gli uomini di Spalletti stanno cercando di trovare le giuste misure. Pisa molto ordinato e attento difensivamente.
4’-Grande intervento di Perin. Grande azione della squadra toscana con l’asse Angori-Moreno. Sul colpo di testa di quest’ultimo Perin compie una bella parata e salva la Juventus. Sarà corner per gli ospiti.
1’- L’arbitro fischia il calcio d’inizio, comincia Juventus-Pisa. Primo possesso palla per i bianconeri.
Dopo il pareggio dell’Olimpico, la Juventus cerca tre punti importantissimi nel match casalingo contro il Pisa. Gli uomini di Spalletti non trovano i tre punti da circa un mese e sono chiamati alla vittoria per non allontanarsi dalla zona Champions. Dall’altra parte, la squadra toscana proverà a conquistare punti importanti per sperare in una salvezza che al momento sembra difficile da raggiungere. Calcio d’inizio alle ore 20:45, segui la diretta testuale del match con noi!.