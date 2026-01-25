JuveNews.eu
DIRETTA LIVE| Serie A, Juventus-Napoli: 2-0, raddoppio di Yildiz

I bianconeri ospitano la squadra partenopea nella ventiduesima giornata di Serie A. Segui la diretta scritta della partita con noi.

79’- Sostituzione Napoli. Torna in campo Lukaku dopo un lungo infortunio. L’attaccante belga prende il posto di Vergara.

78’- RETEEEEEEEEEEEEEEEE KENAN YILDIZ FA 2-0. Brutto errore di Juan Jesus che regala il pallone a Miretti che serve in porta Yildiz. Il turco entra in area di rigore e con il piatto destro spiazza Meret. Miretti appena entrato si è rivelato subito decisivo.

77’- Sostituzione Juventus. Spalletti decide di togliere l’autore del gol David, al suo posto Miretti.

74’- Ancora un cambio per Conte. Beukema prende il posto di Gutierrez.

73’- Mariani estrae il cartellino giallo a Vergara dopo il brutto fallo su David.

72’- Punizione per i bianconeri da posizione defilata. Meret legge in anticipo la traiettoria e anticipa Thuram.

69’- Cambio per la squadra partenopea. Conte inserisce il neo acquisto Giovane, esce dal terreno di gioco Elmas.

65’- Napoli più attivo in questo frangente della gara. La Juventus sembra aver perso la lucidità e brillantezza del primo tempo.

62’- Bravo Di Gregorio a non farsi sorprendere sul cross di Di Lorenzo. Il portiere bianconero anticipa Hojlund e si guadagna fallo.

60’- Doppio cambio per Spalletti. Entrano Cabal e Kostic al posto di Cambiaso e Conceiçao. 

57’- Gutierrez non approfitta della punizione e spara alto.

56’- Cartellino giallo per Yildiz, costretto al fallo per fermare la ripartenza di Vergara. Punizione per gli ospiti da ottima posizione.

53’- Occasione per Hojlund. Sul tiro respinto di Spinazzola arriva Hojlund che viene però murato al momento del tiro.

50’- Napoli che prova a reagire partendo subito forte in questo secondo tempo. Buono spunto di Vergara che riesce a guadagnarsi un corner.

47’- Ci prova subito David con un tiro dal limite, Meret attento a bloccare la conclusione.

46’- Squadre in campo, inizia il secondo tempo. Nessun cambio per i due allenatori.

45’+1- Finisce la prima frazione di gioco. Si rientra negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore della Juventus. A sbloccare il match è stata la rete di David. Bianconeri vicino al raddoppio con Conceiçao, soltanto uno strepitoso intervento di Buongiorno ha evitato la rete del 2-0.

45’- Thuram accelera e compie una grande percussione, arriva al tiro che viene deviato però da Juan Jesus. Sarà corner per la Juventus.

44’- Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.

43’- McTominay prova il sinistro dal limite dell’area di rigore. Conclusione bloccata da Locatelli che riesce cosi a far respirare i suoi compagni.

39’- Protesta il Napoli per un doppio contatto nell’area della Juventus. Hojlund resta a terra dopo un contatto con Bremer. Per Mariani è tutto regolare, si continua a giocare.

35’- Conclusione di Locatelli. Il centrocampista bianconero prova il tiro da buona posizione, attento Meret che si fa trovare pronto e blocca il pallone.

34’- Primo cartellino giallo della gara. Il direttore di gara sanziona Juan Jesus per il fallo su David.

28’- Spalletti richiama i suoi giocatori, non vuole cali di tensione in un momento cruciale della gara.

25’- Salvataggio strepitoso di Buongiorno. Juve vicinissima al raddoppio con Coinceiçao, sinistro a superare il portiere ma sulla linea Buongiorno salva tutto. Intervento che vale come una rete.

22’- GOOOOOOOOLLLLLLLLL DI DAVID!!!!. Azione prolungata dei bianconeri, Locatelli riesce a servire David che batte Meret. Juventus in vantaggio.

20’- Conclusione di Vergara. Attento Di Gregorio che non si fa sorprendere e blocca il tiro.

19’- Thuram colpisce il palo!. Il francese approfitta del passaggio di Yildiz e va al tiro. Sfortunatamente per lui e per la Juventus il tiro si infrange sul palo destro.

17’- McKennie ci prova di testa. Su cross di Cambiaso arriva lo statunitense in anticipo su Buongiorno. Palla al lato della porta.

13’- Si accende Conceiçao, il portoghese prova a sorprendere Meret, pallone di poco largo.

11’- Conclusione di Elmas. Tentativo da sinistra con un tiro a giro che finisce sulla schiena di McKennie.

10’- Prova a farsi vedere anche il Napoli, buona discesa di Gutierrez sulla fascia destra. Pallone deviato in angolo da Kelly.

5’- Si accende Yildiz con la sua classica azione sulla fascia sinistra. Il turco prova a servire David, assist però intercettato dalla difesa avversaria.

3’- Problemi per Di Lorenzo che cade a terra dopo un contrasto. Per ora non sembra nulla di grave.

1’- Partenza forte della Juve che si guadagna subito un corner. Attenta la difesa del Napoli che allontana la palla.

1’- Si parte!. Inizia Juventus-Napoli, primo pallone per i bianconeri.

La Juventus ospita il Napoli in una gara che può rappresentare tanto per il futuro delle due squadre. I bianconeri dopo la vittoria in Champions League sul Benfica per 2-0, cercano i tre punti per avvicinarsi proprio alla squadra partenopea.
Dall’altra parte la squadra di Conte, reduce dal pareggio sul campo del Copenaghen, è a caccia della vittoria per non perdere terreno con le prime posizioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00, segui la diretta del match sul nostro sito!.