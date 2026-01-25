79’- Sostituzione Napoli. Torna in campo Lukaku dopo un lungo infortunio. L’attaccante belga prende il posto di Vergara.
78’- RETEEEEEEEEEEEEEEEE KENAN YILDIZ FA 2-0. Brutto errore di Juan Jesus che regala il pallone a Miretti che serve in porta Yildiz. Il turco entra in area di rigore e con il piatto destro spiazza Meret. Miretti appena entrato si è rivelato subito decisivo.
77’- Sostituzione Juventus. Spalletti decide di togliere l’autore del gol David, al suo posto Miretti.
74’- Ancora un cambio per Conte. Beukema prende il posto di Gutierrez.
73’- Mariani estrae il cartellino giallo a Vergara dopo il brutto fallo su David.
72’- Punizione per i bianconeri da posizione defilata. Meret legge in anticipo la traiettoria e anticipa Thuram.
69’- Cambio per la squadra partenopea. Conte inserisce il neo acquisto Giovane, esce dal terreno di gioco Elmas.
65’- Napoli più attivo in questo frangente della gara. La Juventus sembra aver perso la lucidità e brillantezza del primo tempo.
62’- Bravo Di Gregorio a non farsi sorprendere sul cross di Di Lorenzo. Il portiere bianconero anticipa Hojlund e si guadagna fallo.
60’- Doppio cambio per Spalletti. Entrano Cabal e Kostic al posto di Cambiaso e Conceiçao.
57’- Gutierrez non approfitta della punizione e spara alto.
56’- Cartellino giallo per Yildiz, costretto al fallo per fermare la ripartenza di Vergara. Punizione per gli ospiti da ottima posizione.
53’- Occasione per Hojlund. Sul tiro respinto di Spinazzola arriva Hojlund che viene però murato al momento del tiro.
50’- Napoli che prova a reagire partendo subito forte in questo secondo tempo. Buono spunto di Vergara che riesce a guadagnarsi un corner.
47’- Ci prova subito David con un tiro dal limite, Meret attento a bloccare la conclusione.
46’- Squadre in campo, inizia il secondo tempo. Nessun cambio per i due allenatori.
45’+1- Finisce la prima frazione di gioco. Si rientra negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore della Juventus. A sbloccare il match è stata la rete di David. Bianconeri vicino al raddoppio con Conceiçao, soltanto uno strepitoso intervento di Buongiorno ha evitato la rete del 2-0.
45’- Thuram accelera e compie una grande percussione, arriva al tiro che viene deviato però da Juan Jesus. Sarà corner per la Juventus.
44’- Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.
43’- McTominay prova il sinistro dal limite dell’area di rigore. Conclusione bloccata da Locatelli che riesce cosi a far respirare i suoi compagni.
39’- Protesta il Napoli per un doppio contatto nell’area della Juventus. Hojlund resta a terra dopo un contatto con Bremer. Per Mariani è tutto regolare, si continua a giocare.
35’- Conclusione di Locatelli. Il centrocampista bianconero prova il tiro da buona posizione, attento Meret che si fa trovare pronto e blocca il pallone.
34’- Primo cartellino giallo della gara. Il direttore di gara sanziona Juan Jesus per il fallo su David.
28’- Spalletti richiama i suoi giocatori, non vuole cali di tensione in un momento cruciale della gara.
25’- Salvataggio strepitoso di Buongiorno. Juve vicinissima al raddoppio con Coinceiçao, sinistro a superare il portiere ma sulla linea Buongiorno salva tutto. Intervento che vale come una rete.
22’- GOOOOOOOOLLLLLLLLL DI DAVID!!!!. Azione prolungata dei bianconeri, Locatelli riesce a servire David che batte Meret. Juventus in vantaggio.
20’- Conclusione di Vergara. Attento Di Gregorio che non si fa sorprendere e blocca il tiro.
19’- Thuram colpisce il palo!. Il francese approfitta del passaggio di Yildiz e va al tiro. Sfortunatamente per lui e per la Juventus il tiro si infrange sul palo destro.
17’- McKennie ci prova di testa. Su cross di Cambiaso arriva lo statunitense in anticipo su Buongiorno. Palla al lato della porta.
13’- Si accende Conceiçao, il portoghese prova a sorprendere Meret, pallone di poco largo.
11’- Conclusione di Elmas. Tentativo da sinistra con un tiro a giro che finisce sulla schiena di McKennie.
10’- Prova a farsi vedere anche il Napoli, buona discesa di Gutierrez sulla fascia destra. Pallone deviato in angolo da Kelly.
5’- Si accende Yildiz con la sua classica azione sulla fascia sinistra. Il turco prova a servire David, assist però intercettato dalla difesa avversaria.
3’- Problemi per Di Lorenzo che cade a terra dopo un contrasto. Per ora non sembra nulla di grave.
1’- Partenza forte della Juve che si guadagna subito un corner. Attenta la difesa del Napoli che allontana la palla.
1’- Si parte!. Inizia Juventus-Napoli, primo pallone per i bianconeri.
La Juventus ospita il Napoli in una gara che può rappresentare tanto per il futuro delle due squadre. I bianconeri dopo la vittoria in Champions League sul Benfica per 2-0, cercano i tre punti per avvicinarsi proprio alla squadra partenopea.
Dall’altra parte la squadra di Conte, reduce dal pareggio sul campo del Copenaghen, è a caccia della vittoria per non perdere terreno con le prime posizioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00, segui la diretta del match sul nostro sito!.