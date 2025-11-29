DIRETTA LIVE| Serie A, Juventus-Cagliari: 0-0

20’- Contropiede Cagliari, con il solito Palestra autore di una grande ripartenza. Corner per gli ospiti.
15’- Gli uomini di Spalletti alla ricerca di Vlahovic per iniziare le manovre offensive. I sardi concedono veramente pochi spazi.
11’- La Juve prova a gestire la palla per cercare varchi nell’area avversaria. Il Cagliari al momento si chiude molto bene.
7’- Ci prova Coinçeao. L’esterno portoghese ruba palla ad Adopo e va alla conclusione, bravo il difensore a murare.
2’- Partenza forte del Cagliari, il terzino Palestra si propone bene sulla fascia destra ma viene fermato da Kostic.
1’- L’arbitro fischia il calcio d’inizio. Comincia Juventus-Cagliari.
I bianconeri reduci dall’ottima vittoria contro il Bodo Glimt, cercano il successo anche in campionato per non perdere terreno con le prime posizioni. Dall’altra parte il Cagliari di Pisacane, reduce da due pareggi consecutivi, rispettivamente contro Como e Genoa. La gara valida per la 13ª giornata di Serie A, si disputerà all’Allianz Stadium. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Segui la diretta testuale del match sul nostro sito!.