Inter e Juventus si affrontano nella 25ª giornata di Serie A. Segui la diretta testuale della gara sul nostro sito.

90’+6- Finisce a San Siro, l’Inter batte i bianconeri e si aggiudica il derby d’Italia. Una sfida molto bella ma sicuramente condizionata dal rosso a Kalulu. Un secondo giallo che molto probabilmente non c’era e che ha condannato la Juventus a giocare più di un tempo con un uomo in meno. Nonostante ciò i bianconeri si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione e sono andati vicini dall’ottenere un punto prezioso.

90’+ 5- Koopmeiners salva sulla linea. Bonny si crea una grande occasione per segnare il quarto gol, ma il centrocampista bianconero compie una grande chiusura sulla linea.

90’- Il quarto uomo segnala 4 minuti di recupero.

90’- Vantaggio Inter. I nerazzurri si riportano avanti grazie alla rete di Zielinski. Il polacco fa partire una grande conclusione da fuori area, Di Gregorio non può fare nulla.

89’- Di Gregorio salva su Bisseck. Grandissima parata del portiere bianconero sul difensore dell’Inter.

86’- Sostituzione per gli uomini di casa. Esce dal terreno di gioco Thuram, al suo posto Bonny.

83’- GOOOOOOOOOLLLLLLL LOCATELLIIIII!!! Conclusione di prima del centrocampista che spiazza Sommer. La Juventus rimette in parità il risultato.

79’- Dimarco spreca una grande chance. Brutto errore di Boga, ripartenza nerazzurra con Diouf che serve poi Dimarco, l’esterno calcia di prima ma sparo alto.

78’- Ammonito Calhanoglu, brutto intervento del turco su Locatelli.

77’- Cambio per i bianconeri. Openda entra al posto di Cambiaso.

76’- Inter in vantaggio. Sul solito cross di Dimarco, Pio Esposito si libera della marcatura di Locatelli e con un colpo di testa segna la rete del 2-1.

74’- Esce uno stanco Yildiz, al suo posto Boga.

71’- Thuram vicino al gol. Il francese si accentra e prova il tiro, palla che sfiora l’incrocio.

67’- Grandissimo intervento di De Gregorio. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Calhanoglu che trova un gran tiro. Bravissimo il portiere bianconero a farsi trovare pronto e respingere la conclusione.

65’- Forze fresche anche per i nerazzurri. Dentro Diouf e Pio Esposito, fuori Luis Henrique e Sucic.

60’- Doppio cambio per mister Spalletti. Il tecnico decide di inserire Cabal e Koopmeiners. Escono dal terreno di gioco Miretti e David.

54’- Chivu non vuole correre rischi e decide di sostituire subito Barella. Al suo posto entra Calhanoglu.

53’- Cartellino giallo per Barella, fallo su Locatelli.

51’- Juventus vicina al vantaggio!. Cambiaso con una grande discesa sulla fascia impegna Sommer con un tiro centrale che non blocca, la palla arriva a McKennie che però clamorosamente non tira e rimette la palla in mezzo. Sulla ribattuta della difesa dell’Inter arriva il tiro di Miretti che viene bloccato dal portiere svizzero.

47’- Thuram si rende subito pericoloso. Colpo di testa del francese, palla alta sopra la traversa.

46’- Squadre in campo. Inizia il secondo tempo di Inter- Juventus. Un cambio per parte, entra Carlos Augusto al posto di Bastoni per i nerazzurri. In casa Juve Holm prende il posto di Conceiçao.

45’+2- Finisce qui la prima frazione di gioco. Si rientra negli spogliatoi sul risultato di 1-1. A passare in vantaggio è l’Inter con un autogol sfortunato di Cambiaso, ma è lo stesso giocatore a trovare poi la rete del pareggio. Nel finale di tempo i bianconeri rimangono in dieci per l’espulsione di Kalulu. Molta dubbia la seconda ammonizione per il francese che sembra non aver toccato Bastoni.

44’- Il quarto uomo segnala due minuti di recupero.

42’- Espulso Kalulu. Il difensore francese viene espulso per doppia ammonizione ma il fallo su Bastoni non c’è. Grave errore del direttore di gara.

40’- Padroni di casa vicino alla rete del 2-1. Colpo di testa di Thuram ma Di Gregorio compie un grande miracolo. Sulla ribattuta arriva Bastoni che colpisce il palo. Bianconeri salvi con un pizzico di fortuna.

36’-Inter vicino al gol del vantaggio. Doppia occasione per i nerazzurri, prima Bremer salva su Zieliniski, poi arriva Lautaro che calcia forte e non trova lo specchio della porta.

33’- Prima ammonizione in casa Juve. Viene sanzionato Kalulu per il fallo su Barella.

31’- Barella corre un grande pericolo. Il centrocampista dell’Inter rischia un clamoroso autogol effettuando un retropassaggio per Sommer.

30’- Si accende Yildiz. Destro a giro del turco, attento Sommer che respinge bene.

29’- Reazione Inter con Di Marco. L’esterno neroazzuro ci prova con un tiro da fuori area, palla larga.

27’- GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DI CAMBIASO!!!!!!. Pareggio meritato per i bianconeri. Cross di McKennie sul quale David non riesce ad arrivare, la palla finisce a Cambiaso che anticipa Luis Henrique e deposita in rete.

22’- Ancora una manovra offensiva della Juve. Questa volta ci prova Conceiçao con la sua classica azione a rientrare sul mancino, palla però alta sopra la traversa.

21’- Prova a reagire la squadra di Spalletti. Cross di Kalulu per McKennie che impatta bene ma trova un attento Sommer.

16’- Rete Inter. Tiro di Luis Henrique deviato da Cambiaso verso la porta bianconera, Di Gregorio si fa sorprendere in maniera clamorosa. Grave errore del portiere della Juventus che poteva fare sicuramente meglio.

12’- Di Marco chiude su David. Grande chiusura del neroazzurro sul centravanti canadese che si stava involando verso la porta.

9’- Arriva il primo cartellino giallo della gara. Bastoni stende Conceiçao e viene sanzionato dal direttore di gara.

6’- Grande chiusura di Bisseck su Yilidz. Palla in profondità per il turco ma bravissimo il difensore dell’Inter a chiudere in scivolata e a salvare tutto.

3’- Inizio forte da parte dei padroni di casa, Juventus che aspetta nella propria metà campo.

1’- Si parte!. L’arbitro fischia il calcio d’inizio, comincia Inter-Juventus.

Big match a San siro. La Juventus sarà ospite dell’Inter nel derby d’Italia numero 186. I bianconeri, reduci dal pareggio casalingo contro la Lazio cercano punti importanti per il treno Champions. Dall’altra parte, i neroazzurri reduci dalla straripante vittoria sui campo del Sassuolo per 0-5, sono alla ricerca di una vittoria per mantenere salda la prima posizione. Calcio d’inizio alle ore 20:45, segui la diretta scritta della gara con noi!.