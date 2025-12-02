Tutto pronto all’Allianz Stadium per il match Juventus-Udinese. Gli uomini di Spalletti, dopo la vittoria in campionato sul Cagliari, cercano la conferma anche in Coppa Italia. Con una vittoria, i bianconeri accederebbero ai quarti di finale della competizione. Segui la diretta testuale della partita sul nostro sito!.
DIRETTA LIVE| Coppa Italia, Juventus-Udinese:0-0
2 Dicembre, 20:30
Juventus e Udinese, si sfidano nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Segui la diretta del partita con noi.