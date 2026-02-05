90’+3- Triplice fischio, finisce qui Atalanta-Juventus. Gli uomini di casa si impongono sui bianconeri con il risultato di 3-0. A decidere il match le reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic. Bianconeri eliminati dalla Coppa Italia.
89’- Il quarto uomo segnala 3 minuti di recupero.
85’- Gol Atalanta. Il neo entrato Pasalic firma il terzo gol per gli uomini di casa. Perin non può nulla sul diagonale del croato.
83’- Ultimo cambio per l’Atalanta. Fuori De Ketelaere, dentro Pasalic.
80’- Spalletti tenta le ultime mosse, dentro Zhegrova e Openda. Escono Conceiçao e Cambiaso.
77’- RETE ATALANTA. Raddoppia la Dea, Bellanova serve dentro l’area Sulemana che non può sbagliare da due passi. Brutto colpo questo per la Juventus che negli ultimi minuti stava spingendo molto forte.
75’- Ancora sostituzioni per l’Atalanta. Dentro Kossounou e Krstovic per Scalvini e Raspadori.
74’- Doppia sostituzione anche per mister Spalletti. Fuori dal campo Locatelli e David, dentro Koopmeiners e Holm. Anche per quest’ultimo si tratta dell’esordio con la maglia bianconera.
73’- Boga imprendibile sulla fascia sinistra. Grande dribbling e suggerimento in mezzo, nessun compagno però si fa trovare pronto dentro l’area di rigore.
71’- Primi cambi per Raffaele Palladino. Il tecnico inserisce Sulemana e Bellanova. Escono dal terreno di gioco Scamacca e Zappacosta.
70’- Kelly non trova la porta da ottima posizione. Su cross di Boga, l’inglese colpisce di testa ma non trova la porta. Poteva fare sicuramente meglio.
68’- McKennie sfiora la rete. Sul passaggio di David, lo statunitense si gira e tenta la conclusione, sfortunatamente per i bianconeri la palla finisce di poco larga. Juventus meglio in questo frangente della gara.
65’- Prova subito a farsi vedere Boga con un passaggio per Conceiçao, il portoghese viene però chiuso da Scalvini.
64’- Arriva la prima sostituzione della gara. Mister Spalletti inserire il neo acquisto Boga (ex Atalanta)al posto di Gatti.
56’- Juventus vicina al pareggio!. Kalulu si infila centralmente e serve David in profondità, il canadese prova a servire McKennie all’interno dell’area ma è decisivo il recupero di Djimsiti.
52’- Azione individuale di Zappacosta che compie un coast to coast e arriva a guadagnarsi un calcio d’angolo. Juventus che ancora non riesce a trovare le giuste misure in questi primi minuti.
50’- Problemi per Ederson. Il centrocampista della Dea finisce a terra e chiede il soccorso medico. Per ora sembra comunque voler proseguire.
47’- Riparte subito forte l’Atalanta, che si guadagna un corner. Attenta la difesa bianconera a spazzare il pallone e a scacciare il pericolo.
46’- Inizia il secondo tempo!. Nessun cambio per i due allenatori.
45’+2- Finisce qui la prima frazione di gioco. Si rientra negli spogliatoi sul risultato di 1-0 in favore degli uomini di casa. A decidere la gara fin qui è la rete realizzata da Scamacca su calcio di rigore. Sul risultato di parità da segnalare un miracolo di Carnesecchi e una traversa colpita da Coinceiçao.
44’- Saranno due i minuti di recupero.
37’-Juventus in continua pressione alla ricerca della rete del pareggio. Difesa dell’Atalanta fin qui però perfetta.
32’- Grandissima occasione per i bianconeri. Sugli sviluppi di un corner, David serve McKennie davanti alla porta, che non riesce però a tirare per via della della chiusura di Ahanor. Juventus vicina al pareggio.
29’- La Juventus prova subito a reagire alla rete subita. Cross di Cambiaso dalla sinistra. Thuram arriva sul pallone ma spedisce al lato della porta.
27’- Gol Atalanta. Scamacca non sbaglia dagli undici metri e porta l’Atalanta sul 1-0.
25’- Rigore per i padroni di casa. Dopo la revisione al monitor, Fabbri decide di assegnare il penalty per l’Atalanta. Sul dischetto andrà Scamacca.
24’- Check della VAR in corso. Su un cross di Ederson, Bremer sembrerebbe aver toccato il pallone con la mano. Fabbri decide di andare a rivedere l’episodio al monitor.
21’- Traversa colpita da Coinceiçao. Ancora una volta il portoghese è pericoloso, questa volta si accentra e tenta il tiro, conclusione però che si infrange sulla traversa.
20’- Miracolo di Carnesecchi!. Coinceiçao ruba palla a Ahanor e si invola verso la porta, Carnesecchi compie un vero e proprio miracolo in uscita.
17’- Risponde l’Atalanta con Ederson. Il brasiliano lascia partire un gran tiro ma Perin blocca bene la conclusione.
15’- Chance per i bianconeri, buon cross di Coinceiçao, David si inserisce ma non riesce a trovare la porta.
12’- Ritmi molto alti in questi primi minuti di gioco.
10’- Conclusione di Zappacosta. Il difensore tenta il tiro ma la conclusione viene murata da Locatelli.
7’- Si accende l’Atalanta, i padroni di casa effettuano il primo attacco del match. Brava la difesa della Juve a chiudersi e a non lasciare spazi.
3’- Ancora una manovra offensiva per i bianconeri. Questa volta ci prova Locatelli con un tiro da fuori area, palla però deviata dalla difesa bergamasca.
2’- Partenza forte della Juventus. Subito aggressivi i bianconeri che si rendono pericolosi con l’asse Coinceiçao-Thuram. Il francese arriva in ritardo sul pallone e non riesce a trovare lo specchio della porta.
1’- Si parte!. L’arbitro fischia il calcio d’inizio, comincia Atalanta- Juventus. Primo pallone per i bianconeri.
A Bergamo vanno di scena i quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus fa visita all’Atalanta di Raffaele Palladino per staccare un pass per le semifinali. La vincente affronterà una tra Bologna e Lazio. Calcio d’inizio alle ore 21:00, segui la diretta testuale del match con noi!.