90’+4- Finisce qui Monaco-Juventus. Una gara senza grandissime occasioni da gol, con la Juventus in gestione senza mai veramente soffrire. I bianconeri con questo pareggio si qualificano per la fase playoff di questa Champions League.
90’+2- Ci prova Zhegrova, tiro fuori dallo specchio dalla porta.
89’- Il quarto uomo segnala quattro minuti di recupero.
85’- Giallo anche per Adzic dopo l’entrata in ritardo su Camara.
83’- Cambio Juventus, Spalletti prova la carta David. Esce dal terreno di gioco Thuram.
81’- Tutto facile per Perin, che blocca senza troppi problemi la punizione di Teze.
80’- Punizione da ottima posizione per il Monaco, se la guadagna Bamba al termine di uno spunto personale.
78’- Primo cambio per i padroni di casa, Bamba prende il posto di Coulibaly.
77’- Brutto fallo di Yildiz, il direttore di gara estrae il cartellino giallo.
75’- Ancora un cambio per i bianconeri, esce Cabal per lasciare spazio a Cambiaso.
73’- Sostituzione per la Juve, mister Spalletti inserisce Zhegrova al posto di Koopmeiners.
71’- Secondo ammonito per i monegaschi, questa volta tocca a Camara.
68’- Padroni di casa con un pallone dentro l’area di rigore della Juve, attento e bravo Bremer a scacciare ogni pericolo.
63’- Cartellino giallo per Kehrer, dopo il brutto fallo su Openda.
58’- Inizio di secondo tempo molto simile al primo, partita bloccata con le due squadre che cercano di gestire il pallone.
53’- Perin risponde presente sulla conclusione di Caio Henrique.
49’- Ci prova subito il neo entrato Yildiz con un inserimento sulla punizione di Koopmeiners, il turco però non riesce ad agganciare la palla.
46’- Inizia il secondo tempo. Spalletti fa due cambi, entrano Yildiz e Adzic al posto di Conceiçao e Miretti.
45’+1- Finisce qui la prima frazione di gioco. Un primo tempo poco emozionante con una Juventus più attenta alla fase difensiva che a quella offensiva. Le uniche azioni pericolose sono arrivate dai padroni di casa, che sono visti annullare anche la rete del vantaggio. Per ottenere i tre punti, nel secondo tempo servirà sicuramente qualcosa in più.
44’- Ci sarà un minuto di recupero.
40’- Si accende Openda. Il centravanti belga cerca di sbloccare il risultato con un guizzo personale, prova la conclusione ma il pallone va fuori.
39’-Tentativo di Teze dalla lunga distanza. Tiro che finisce alla sinistra di Perin.
37’- Continua a spingere il Monaco che si guadagna nuovamente un angolo. Juve in difficoltà.
31’- Grande intervento di Perin. Ripartenza del Monaco con Akliouche che riesce a servire Vanderson, tiro potente sul primo palo, bravo Perin a mandare in corner.
29’- Gara in un momento di stallo, Juve che prova a cercare lo spunto giusto senza forzare troppo i ritmi.
23’- Ancora una disattenzione in difesa per la Juve, questa volta è Kelly a commettere l’errore. Sarà corner per gli uomini di casa.
17’- Arriva il primo cartellino giallo della gara. Viene sanzionato l’allenatore del Monaco per eccessive proteste.
14’- Gol annullato al Monaco. Balogun aveva portato in vantaggio i monegaschi, ma in precedenza aveva commesso fallo su Kalulu. L’arbitro annulla subito la rete, si riparte sul risultato di 0-0.
10’- Ci prova Openda con un dribbling in area del Monaco ma finisce a terra, per il direttore di gara tutto regolare.
5’- In questi primi minuti di gioco meglio i padroni di casa. Bianconeri chiusi nella propria metà campo.
2’- Brutto errore di Perin che consegna la palla a Akliouche, fortunatamente per la Juventus la conclusione esce di poco al lato della porta.
1’- Squadre in campo. L’arbitro fischia il calcio d’inizio, comincia Monaco-Juventus.
La Juventus scende in campo contro il Monaco, per l’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Dopo il successo interno contro il Benfica, i bianconeri già certi di un posto ai play off, sono alla ricerca dei tre punti per avere qualche speranza di entrare nelle prime otto. Calcio d’inizio fissato alle ore 21:00, segui la diretta scritta della gara sul nostro sito!.