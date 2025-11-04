RIVIVI IL LIVE| Champions League, Juventus-Sporting CP:1-1, i bianconeri non riescono a trovare la prima vittoria europea

Juventus e Sporting CP, si affrontano nel match valido per la quarta giornata di Phase League della Champions League.

90’+4- Finisce qui!. La Juventus nonostante una buona prova non riesce ad andare oltre il pareggio. Dopo un’avvio di gara in sottotono, i bianconeri hanno preso coraggio grazie alla rete di Vlahovic. Sono andati più volte vicino al raddoppio nel finale di primo tempo.Nella seconda frazione di gioco, poche occasioni per entrambe le squadre. Nel finale, David ha avuto l’occasione per regalare alla propria squadra la vittoria. La Juventus, resta così ancora a secco di vittorie in questa Champions League.

90’+2- Occasione clamorosa per il neo entrato David. Il canadese colpisce di testa sul cross di Kalulu, bravo Silva che compie una grande parata. Corner per i bianconeri.

90’- Il quarto uomo segnala 4 minuti di recupero.

85’- David in campo per Yildiz. 5 minuti al termine.

82’- Duplice sostituzione anche per la Juventus. Spalletti manda in campo Miretti e Adzic. Escono l’autore del gol Vlahovic e Locatelli. Per Miretti è l’esordio stagionale, al rientro dopo il lungo infortunio.

81’- Rui Borges prova le ultime mosse. Inserisce Santos e Morita al posto di Gonçalves e Simona.

78’- Entrambe le squadre sembrano accusare stanchezza. I ritmi di gioco negli ultimi minuti si sono abbassati notevolmente.

73’- Giallo per Hjulmand. Il neo entrato Zhegrova, anticipa l’avversario costringendolo al fallo. Buon ingresso in campo per il kosovaro.

71’-Anche Spalletti decide di cambiare. Doppio cambio per i bianconeri. Fanno l’ingresso in campo Zhegrova e Kostic. Lasciano la partita Coinçeao e Thuram. Forze fresche quindi per la Juventus, che ha a disposizione ancora venti minuti per provare a vincere.

70’- Ancora una sostituzione per i lusitani. Esce Ioannidis per far posto a Suarez.

66’- Arrivano i primi cambi. Rui Borges effettua una doppia sostituzione, entrano Quaresma e Catamo. Lasciano il terreno di gioco Quenda e Vagiannidis.

63’- Thuram arriva al tiro, palla di poco alta sopra la traversa.

60’- Ammonizione per gli ospiti. Araujo blocca la ripartenza di McKennie, intervento che gli costa il giallo.

56’- Lo Sporting si riaffaccia nell’area bianconera. Tiro-cross di Quenda, Di Gregorio attento non si fa sorprendere.

50’- Ci prova anche Thuram, il francese arriva alla conclusione senza impensierire però il portiere avversario.

49’- Vlahovic arriva al tiro ma tutto facile per il portiere. Conclusione debole e centrale.

48’- Due corner per i bianconeri nel giro di pochi secondi. Ottimo inizio della Juventus, che sembra aver ricominciato come aveva finito il primo tempo.

46’- Squadre in campo, inizia il secondo tempo. In campo gli stessi undici della prima frazione.

45’+1- Finisce la prima frazione di gioco. Buona reazione dei bianconeri dopo essere andati subito in svantaggio. Un ottimo Vlahovic trova la rete del pareggio. Dopo la rete del 1-1 si è vista un’altra Juventus. Il secondo tempo bisognerà continuare su questi livelli per portare a casa i tre punti.

45’- Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.

39’- Juventus vicino al raddoppio. Grandissima occasione per Coinçeao, decisivo il tocco di Inacio che manda la palla in corner. Bianconeri in continua pressione.

35’ RETEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Dusan Vlahovic pareggia i conti. L’attaccante serbo si fa trovare pronto sul passaggio di Thuram e gonfia la rete. Adesso serve concentrazione per ribaltare il risultato.

33’- Primo cartellino giallo in casa Sporting. Il direttore di gara estrae il giallo a Pedro Gonçalves.

32’- Ci prova Locatelli. Il capitano arriva alla conclusione da fuori area, il tiro però finisce largo.

26’- Sanzionato anche Cambiaso. L’arbitro Siebert estrae il giallo per eccessive proteste.

23’- Prima ammonizione del match. Viene sanzionato Thuram. Il centrocampista francese, costretto al fallo per fermare la ripartenza ospite.

18’-Ancora Rui Silva su Dusan. L’attaccante serbo, ci prova da fuori area ma il portiere avversario in questo inizio di gara è insuperabile. Buona reazione della Juventus.

17’- Miracolo di Rui Silva. Vlahovic colpisce di testa anticipando tutti ma il portiere portoghese compie un’intervento strepitoso.

14’- Ospiti vicino al raddoppio con Trincao, fortunatamente il suo tiro colpisce la traversa. Juventus per il momento salva. Serve una reazione per riprendere subito la partita.

11’ Gol Sporting. I lusitani passano in vantaggio, dopo una bellissima azione corale. Arajuo con un gran diagonale porta in vantaggio lo Sporting.

7’- Occasione per Cambiaso, ma sbaglia la direzione del passaggio non riuscendo a trovare nessun compagno.

4’- Buon inizio della Juventus. Bianconeri con grande intensità.

1’- Si parte!. L’arbitro fischia il calcio d’inizio.

Tutto pronto all’Allianz Stadium per l’esordio europeo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Juventus chiamata a vincere, per mantenere vive le speranze di accedere ai play off. Calcio d’inizio ore 21:00. Segui la diretta della partita con noi!.