Bianconeri chiamati a vincere almeno con tre gol di scarto per portare la gara ai tempi supplementari. Calcio d’inizio alle ore 21:00, segui la diretta sul nostro sito.

120’- Triplice fischio. Juventus eliminata dalla Champions League nonostante la vittoria per 3-2. Ai supplementari il Galatasaray vanifica la rimonta dei bianconeri e si qualifica così per il turno successivo.

119’- RETE GALATASARAY. Yilmaz appofitta dell’errore difensivo e chiude la partita.

117’- Ospiti che provano a gestire il possesso palla in questi ultimi minuti di gara.

114’- Tiro di Boga che non trova lo specchio della porta. Juventus che prova a spingere con le ultime forze rimaste.

111’- Il direttore di gara sanziona Cakir per perdite di tempo.

110’- Doppia occasione per la Juve. Prima con Zhegrova che trova una gran parata di Cakir, poi sulla respinta Kostic manda di poco fuori con un bel diagonale.

109’- Spalletti tenta le ultime mosse, il tecnico manda in campo Kostic e Openda. Escono Locatelli e Kalulu.

106’- Si riparte.

105+2’- Fine primo tempo supplementare.

105’- GOL GALATASARAY. Osimhen fredda Perin con un destro potente da sinistra. Brutto colpo questo per la Juve che ha disposizione ancora il secondo tempo supplementare per provare a segnare.

104’- 2 minuti di recupero.

103’- Cambi per entrambi gli allenatori. Nella Juventus entra Miretti al posto di uno stanco Yildiz, nel Gala entra Singo per Torreira. Allianz Stadium tutto in piedi per il numero 10 bianconero.

99’- Ci prova Torreira dalla distanza, attento Perin a bloccare la conclusione.

96’- Errore clamoroso di Zhegrova. McKennie serve il Kosovaro che si ritrova in buona posizione e fallisce clamorosamente il quarto gol. Poteva e doveva fare decisamente meglio in questa circostanza.

92’- Buono spunto di Zhegrova sulla fascia destra che si guadagna un’ottima punizione.

91’- Inizia l’extra-time. Primo possesso palla per la Juve.

90+5’Finisce qui il secondo tempo. Si andrà ai tempi supplementari. Grandissima prova della Juventus fin qui, che nonostante l’uomo in meno per il rosso a Kelly è riuscita a rimettere in partita il risultato tra andata e ritorno.

90+3’- Brivido per la Juventus, Yilmaz sfiora la rete con un tiro da fuori area.

90+1’- Yildiz con una grande giocata si libera e tenta la conclusione, tiro murato da Boey.

89’- Il quarto uomo segnala 5 minuti di recupero.

86’- Sostituzioni per la squadra ospite. Entrano Icardi ed Elmali. Fuori Lemina e Jakobs.

85’- 5 minuti al termine. Galatasaray che prova a riaffacciarsi in avanti con Lemina, brava la difesa bianconera a chiudere.

82’- GOOOOOOOOLLLLL DI MCKENNIE!!!. Colpo di testa del centrocampista e porta la Juventus sul 3-0. Ora partita in parità perfetta.

79’- Palo di Yildiz, Juventus vicina al 3-0. Il turco arriva in allungo sul tiro di Boga e per poco non trova il terzo gol. Juve sfortunata in quest’occasione.

78’- Ancora un cambio per i bianconeri, entra Adzic al posto di Thuram.

77’- Grandissima occasione per Thuram. Il francese penetra in area di rigore e si trova di fronte a Cakir, prova il pallonetto ma sbaglia tutto.

73’- Ospiti che provano a reagire con il solito Osimhen, palla alta sopra la traversa.

71’- Cambio per il Gala, esce Gabriel Sara entra Gundogan.

70’- REETEEEEEEEEEEEEE!!. Federico Gatti si fa trovare pronto sulla respinta di Cakir e non sbaglia da due passi. Pubblico scatenato allo Stadium, adesso i bianconeri devono provarci.

69’- Subito pericoloso il neo entrato Boga, buona discesa sulla fascia. Sarà corner per i bianconeri.

66’- Forze fresche per la Juventus. Mister Spalletti inserisce Boga e Zhegrova. Escono dal terreno di gioco David e Conceiçao.

65’- Ci prova nuovamente Yildiz con la sua classica azione, Lepina triplica la marcatura e chiude in rimessa laterale.

63’- Chance per Gatti!. Il difensore arriva bene sul cross da calcio di punizione e colpisce di testa, palla di poco alta sopra la traversa.

60’- Brutto fallo di Gabriel Sara su Conceiçao. L’arbitro lo ammonisce, sarà punizione per la Juventus. Nonostante l’uomo in meno i bianconeri cercano di condurre il gioco.

59’- Doppia sostituzione per gli ospiti. Entrano Boye e Sanè al posto di Sallai e Lang.

55’- Yildiz vicino al raddoppio!. Slalom del numero 10 bianconero che libera il destro verso il primo palo. Grande parata di Cakir che devia in angolo.

53’-Attento Perin in uscita sul cross di Yilmaz. Bianconeri in questo momento disposti con il 4-4-1.

47’- Cartellino rosso per Kelly. Scontro con Yilmaz e l’arbitro estrae il secondo giallo. Decisione che lascerà sicuramente polemiche.

46’- Si riparte. Primo possesso palla per gli ospiti.

45’+4- Finisce qui la prima frazione di gioco. Si rientra negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore della Juventus. Buona prova fin qui dei bianconeri che sbloccano il match con la rete di Locatelli da calcio di rigore.

44’- Continuano le proteste di mister Spalletti per le continue interruzioni del Galatasaray.

43’- Ci saranno quattro minuti di recupero.

40’- Ammonito Pinsoglio per eccesso di proteste.

36’- GOOOOOOOLLLLLLLLL. Non sbaglia Locatelli dagli undici metri e porta avanti la Juventus. Spiazzato Cakir.

35’- RIGORE PER LA JUVE!. Thuram viene abbattuto in area da Torreira e l’arbitro indica il penalty. Sarà Locatelli a tirare.

33’- Ancora un giallo, questa volta è il turno di Sallai. Gara molto nervosa in questi minuti.

31’-Ammonizione per Yildiz. Fallo del turco su un recupero palla.

30’- Grandissima occasione per la Juve. Lampo di Yildiz che si libera bene nello stretto e tira verso la porta. Cakir allunga in corner.

29’- Contropiede Gala, bravissimo Gatti a leggere in anticipo la situazione.

25’- Primo giallo in casa Juve. Viene ammonito Kelly per il fallo su Gabriel Sara.

22’- Doppia occasione Juve!. Prima ci prova Locatelli con un tiro dalla distanza, poi tenta la sorte anche Conceiçao ma la palla finisce larga.

20’- Bianconeri in continua pressione alla ricerca della rete del vantaggio. Conquistati tre corner in pochi minuti.

18’- Spalletti innervosito dai numerosi falli commessi dalla squadra turca. Il tecnico si è rivolto al quarto uomo.

14’- Arriva il primo cartellino giallo del match. Il direttore di gara sanziona Osimhen dopo il fallo su McKennie.

12’- Grande intervento di Perin sulla conclusione di Osimhen. Partita con ritmi molto alti in questi primi minuti di gioco.

10’- Ancora Juventus pericolosa, questa volta è Koopmeiners a colpire di testa.

9’- Nervi tesi tra Gatti e Osimhen, l’arbitro richiama entrambi i giocatori.

5’- Thuram ci prova con un’azione personale dopo un recupero palla a centrocampo. Attenta la difesa avversaria a chiudere la percussione del francese.

3’- Grande chance per i bianconeri. Su un cross di di Yildiz arriva Gatti che anticipa tutti e colpisce di testa, palla di poco alta sopra la traversa.

2’- Subito un pericolo per la Juventus, bravo Perin a bloccare il colpo di testa di Osimhen.

1’- Si parte!. L’arbitro fischia il calcio d’inizio, comincia Juventus-Galatasaray. Primo pallone per i bianconeri.

Tutto pronto all’Allianz Stadium per la gara di ritorno dei playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray. Dopo il risultato dell’andata di 5-2 in favore della squadra turca, i bianconeri sono costretti a fare un’impresa per ottenere il passaggio al turno successivo. Non sarà facile, ma gli uomini di Spalletti, devono crederci e sperarci fino all’ultima azione. Calcio d’inizio alle ore 21:00, segui la diretta scritta del match con noi!.