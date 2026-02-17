Galatasaray e Juventus scendono in campo per l’andata dei playoff di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 18:45, segui la diretta sul nostro sito.

90’+5- Finisce qui Galatasaray-Juventus. La squadra turca si impone con il risultato di 5-2. Un secondo tempo disastroso dei bianconeri che concedono quattro gol agli avversari e si fanno rimontare. Ora la qualificazione agli ottavi di finale si fa veramente dura, servirà un’impresa nella gara di ritorno.

89’- Il quarto uomo segnala due minuti di recupero.

88’- Turchi che non hanno intenzione di fermarsi e continuano ad attaccare. Sarà corner per il Gala.

87’- GOL GALATASARAY. Rete del neo entrato Boey su assist di Osimhen. Di Gregorio non può fare nulla sulla conclusione diagonale.

85’- Ultimi cambi per la squadra turca, escono Lang e Jakobs. Dentro Boey ed Elmali.

83’- Subito pericoloso il neo entrato Singo. Conclusione dalla distanza per l’ex Torino, palla di poco fuori.

80’- Doppia sostituzione anche per la Juventus. Escono Thuram e Yildiz per lasciare spazio a Miretti e Openda.

77’- Doppio cambio Gala. Dentro Singo e Icardi per Bardakci e Yilmaz.

75’- Ancora Noa Lang che firma la doppietta e porta il Galatasaray sul 4-2. Brutto errore di Kelly in area di rigore che consegna la palla a Osimhen, il centravanti serve Lang che segna un gol facile. Bianconeri totalmente in confusione.

73’- Gala che prova ad aumentare il vantaggio, continua pressione alla ricerca del quarto gol.

70’- Anche gli uomini di casa rispondono con un cambio, entra Sanè al posto di Akgun.

70’- Sostituzione per mister Spalletti, il tecnico inserisce Kostic al posto di Conceiçao. Sarà 4-4-1 per la Juventus, con Yildiz punta.

67’- Espulso Cabal. Secondo giallo per il terzino colombiano per l’ennesimo fallo su Yilmaz. Brutto ingresso in campo del bianconero che condiziona così il resto della gara. Si fa veramente dura per la Juventus ora.

63’- Ci prova Yildiz con una giocata sul suo lato preferito. Sarà angolo per la Juve.

60’- GOL GALATASARAY. Sugli sviluppi del calcio di punizione arriva il vantaggio turco. Punizione di Sara che mette forte al centro, arriva il difensore Sanchez che con un colpo di testa manda la palla in rete. Con dure reti in 11 minuti il Galatasaray si riporta avanti nel risultato. Ora serve una reazione dei bianconeri.

59’- Ammonito Cabal dopo aver abbattuto Yilmaz. Calcio di punizione da posizione pericolosa per il Gala.

58’- Buona occasione per Torreira. Sulla sponda di Osimhen, arriva l’ex Viola che calcia male e fuori dallo specchio dalla porta.

56’- Gara che comincia a farsi dura, numerosi contatti in questi minuti. Devono essere bravi gli uomini di Spalletti a non cadere nelle provocazioni avversarie.

53’- Discesa di Conceiçao sulla fascia destra, ancora angolo per i bianconeri. Reazione della Juve dopo aver subito la rete del pareggio.

51’- Ci riprova subito la Juventus, che si guadagna un corner.

49’- GOL GALATASARAY. La pareggiano subito i padroni di casa con Noa Lang. Errore di Cabal che regala la palla a Yilmaz e gli lascia lo spazio per la conclusione. Sulla ribattuta di De Gregorio tutto facile per Noa Lang che non può sbagliare da due passi.

46’- Squadre in campo, inizia la seconda frazione di gioco. Entra Cabal posto di Cambiaso.

45’+3- Finisce qui il primo tempo!. La Juventus rientra negli spogliatoi in vantaggio per 2-1. Dopo essere andati subito sotto per via della rete di Gabriel Sara, ottima reazione degli uomini di Spalletti, che grazie a una doppietta di Koopmeiners si sono portati avanti. Da segnalare l’uscita dal campo di Bremer per problemi fisici.

45’+1- Azione prolungata della squadra turca, brava la difesa bianconera a chiudersi.

45’- Saranno tre i minuti di recupero.

43’- Prima ammonizione in casa Galatasaray. Viene sanzionato Gabriel Sara per il fallo su Koopmeiners.

40’- Attento Di Gregorio. Conclusione potente di Akgun ma il portiere bianconero si fa trovare ancora una volta pronto. Ritmi altissimi e azioni continue da una parte all’altra.

39’- Conceiçao vicino al terzo gol!. Ripartenza veloce del portoghese, si accentra sul mancino e lascia partire il tiro. Palla che termina di poco al lato del palo sinistro.

38’- Tensione tra le due panchine, Makkelie estrae il giallo a Spalletti.

36’- Padroni di casa che provano subito a reagire con la conclusione di Akgun.

35’- Bremer non ce la fa. Il brasiliano è costretto ad uscire dal campo, come già annunciato prima al suo posto entra Gatti.

34’- Intervento rischioso di Cambiaso su Yilmaz, ricordiamo che il terzino è già ammonito.

32’- RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ANCORA KOOPMEINERS!!!. La Juventus si porta avanti grazie alla doppietta del centrocampista olandese. Decisivo il triangolo con McKennie che lo mette in posizione perfetta per la conclusione. Grandissimo tiro sotto il sette!.

30’- Di Gregorio risponde presente sul colpo di testa del solito Osimhen.

28’- È rientrato in campo il brasiliano che per ora vuole provarci. Nel frattempo ha iniziato il riscaldamento Gatti.

27’- Problemi anche per Bremer, il difensore ha richiamato l’attenzione dello staff medico bianconero.

26’- Kenan Yildiz sembra accusare dei problemi fisici, l’esterno turco vuole però proseguire.

24’- Rimane a terra Osimhen al termine di un contrasto com Bremer. Non sembra nula di grave per l’ex Napoli che ha ripreso subito a correre.

22’- Osimhen prova a rendersi pericoloso con una conclusione improvvisa. Pallone che termina alto sopra la traversa. Si sta giocando a ritmi altissimi.

18’- Arriva il primo cartellino giallo della gara, il diretto di gara sanziona Cambiaso. L’esterno era diffidato, salterà quindi la gara di ritorno.

16’- GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!. Reazione immediata dei bianconeri che si portano subito sul risultato di 1-1. Cross di Cambiaso per il colpo di testa di Kalulu, Cakir respinge ma non può nulla sul tap in di Koopmeiners.

15’- RETE GALATASARAY. Brutta palla persa da Yildiz al limite della sua area, arriva Gabriel Sara che con un gran tiro infila Di Gregorio.

10’- Si accende Yildiz!. Gran diagonale verso la porta avversaria, serve un grande parata di Cakir. Sara calcio d’angolo per la Juventus.

8’- Arriva il primo corner per i bianconeri, buono spunto di Conceiçao sulla fascia destra.

6’- Conclusione di Akgun. Partenza forte dei turchi che ci provano con un tiro del centrocampista, palla di poco fuori dallo specchio della porta. Si sta giocando in un’ambiente infuocato.

4’- Punizione calciata male da Torreira, riparte la Juve con Conceiçao.

3’- Fallo di Locatelli su Yunus, sarà punizione per la squadra turca.

1’- Si parte!. Inizia Gala-Juventus. Primo pallone per i bianconeri.

È tutto pronto all’Ali Sami Yen di Istanbul, per il primo atto degli spareggi di Champions League tra Galatasaray e Juventus. I bianconeri, dovranno lasciarsi alle spalle i veleni del derby d’Italia e concentrarsi su questa gara fondamentale. Di fronte la squadra turca, è ben consapevole che la propria qualificazione passa dal match casalingo di questa sera e, proverà a sfruttare il clima rovente dello stadio per ottenere un risultato importante. Calcio d’inizio previsto per le ore 18:45, segui la diretta scritta della gara con noi!.